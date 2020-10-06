Школы Петербурга ждут новые ограничения из-за коронавируса

АБН сообщает, что 5 октября общеобразовательные школы Санкт-Петербурга получили новые распоряжения по организации учебного процесса.

Так, в школах Приморского района администрация обязала сотрудников госучреждений находиться в масках весь рабочий день. Учителям позволено снимать маску на уроках при условии соблюдения социальной дистанции, но обязательно надевать ее в других местах.

Также в школах необходимо организовать проверку температуры посетителей в течение рабочего дня на всех входах помещения.

В ближайшее время в школах ожидаются проверки, которые выявят, соблюдаются ли в школах санитарные правила.