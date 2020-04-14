Что говорит ВОЗ: только подтверждённые данные о коронавирусе

Опасность коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что эпидемия COVID-19 оказалась в десять раз более смертоносной, чем вспышка свиного гриппа десять лет назад.

По его словам, за время пандемии свиного гриппа, которая длилась с января 2009 года по август 2010 года, заболело примерно 1,6 млн человек. При этом только 18,5 тыс. случаев оказались летальными.

Коронавирус распространяется более быстрыми темпами. В некоторых странах количество больных увеличивается в разы за считаные дни. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что число жертв COVID-19 на утро 14 апреля уже превысило 119 тыс. человек, и это ещё не конец. Он также напомнил, что остановить стремительное распространение инфекции можно только за счёт раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Эффективность прививки БЦЖ

ВОЗ опубликовала заявление, в котором не рекомендовала применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что на данный момент нет никаких доказательств того, что вакцина Bacillus Calmette-Guérin защищает людей от заражения COVID-19.

Это стало ответом на публикацию Daily Mail от 8 апреля. Издание сообщило со ссылкой на американских врачей, что в странах, широко применяющих вакцины от туберкулёза, смертность от коронавируса почти в шесть раз ниже, чем в государствах, не применяющих эту практику.

ВОЗ рассказала, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвящённых вопросу применения противотуберкулёзной прививки БЦЖ. После их окончания специалисты проведут оценку результатов исследования и опубликуют их.

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Условия для снятия ограничений

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал на пресс-конференции в штаб-квартире организации, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введённые из-за пандемии.

Глава ВОЗ заявил, что власти перед снятием карантина должны удостовериться в том, что держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса. При этом система здравоохранения должна быть способна обнаружить, протестировать, изолировать и вылечить каждый случай заболевания коронавирусом. Странам необходимо справиться с риском появления завозных случаев инфекции.

Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве заявил о необходимости минимизировать риск вспышек COVID-19 в медучреждениях, а также ввести превентивные меры относительно мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ. Он также отметил, что нельзя вводить самоизоляцию или карантин в странах с большим количеством бедного населения. В таких местах люди живут в перенаселённых условиях, с ограниченным количеством ресурсов и без доступа к медицинским услугам. ВОЗ призывает страны соблюдать права человека при введении ограничительных мер.

Вакцина от коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что полностью остановить распространение коронавируса можно только с помощью вакцины, иначе может появиться новая волна COVID-19. Он также опасается, что глобальная взаимосвязь между людьми может вызвать повторную активизацию коронавируса и новую волну пандемии COVID-19.

Накануне ВОЗ обновила перечень перспективных разработок вакцины, над которой трудятся во многих странах. В список организации попали и две российских разработки.

По мнению большинства экспертов, до проведения клинических исследований вакцины необходимо достаточно много времени, поэтому первая эффективная вакцина появится в лучшем случае через год-полтора. Некоторые оптимистично настроенные эксперты считают, что сроки могут быть меньше и вакцина может появиться в конце 2020 года.

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Повторное заражение COVID-19

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о риске повторного заражения коронавирусом. На пресс-конференции в штаб-квартире организации он заявил, что пока нет достаточного количества данных, чтобы говорить об иммунитете у переболевших.

В ВОЗ не знают, может ли снова заразиться коронавирусом пациент, который уже им переболел. Однако медики из разных стран сообщают о случаях повторного заражения COVID-19. Майкл Райан считает, что это связано с неполным уничтожением вируса в организме.

Ведущий специалист ВОЗ по коронавирусу Мария ван Керхов рассказала об исследовании в Шанхае, которое показало отсутствие ответа антител у части излечившихся пациентов. При этом другие переболевшие имели высокий уровень антител на коронавирус. По её мнению, необходимо обследовать намного больше выздоровевших от COVID-19, чтобы разобрать наличие иммунитета и его продолжительность.

Опасность медицинских масок

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Их использование бесполезно, если игнорировать другие рекомендуемые методы защиты и профилактики COVID-19.

По словам врача, если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек «точно заболеет» даже при использовании маски. Мелита Вуйнович считает, что ношение маски даёт людям чувство мнимой защиты, из-за которого они меньше обращают внимание на своё поведение.

Также представитель Всемирной организации здравоохранения в России напомнила, что необходимо следить, чтобы маска не была мокрой. А если её носить более двух часов, то она сама станет источником инфекции.

Коронавирус среди медиков

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что они изучают причины массового заражения медработников коронавирусом в некоторых странах. Организация основывается на данных, полученных из Италии, США, Испании, Китая и Сингапура. Причинами заболевания медиков могли стать недостаток опыта при работе с дыхательными патогенами, длительные смены и работа с большим количеством пациентов при недостаточном отдыхе.

«Свидетельства показывают, что заражение можно предотвратить, если медицинские работники правильно носят персональные защитные материалы. Доступ для таких сотрудников к маскам, перчаткам, халатам и другим средствам индивидуальной защиты крайне важен, чтобы они выполняли свою деятельность в безопасности», – добавил Гебрейесус.

Вместе со Всемирной продовольственной программой ВОЗ планирует систему доставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) наиболее нуждающимся странам с центрами в Бельгии, Китае, Эфиопии, Гане, Малайзии, Панаме, ЮАР и ОАЭ. По оценкам ВОЗ, в ближайшие месяцы от организации может потребоваться обеспечение до 30% мировых потребностей в СИЗ в острой фазе пандемии.