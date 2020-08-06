Маршрутки возвращаются на дороги Петербурга

Маршрутки Санкт-Петербурга, работа которых была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса, с 10 августа вернутся на улицы города. Будут возобновлены 24 коммерческих маршрута, сообщили в городском Комитете по транспорту.

Вице-губернатор Максим Соколов призвал водителей и руководство транспортных компаний соблюдать нормы и правила безопасности, а также напоминать о санитарных требованиях пассажирам.

После снятия ограничений пассажиропоток в северной столице значительно возрос. На конец июля общественный транспорт перевозил в сутки более 3 млн человек. Ожидается, что в осенний период пассажиропоток возрастет: вернутся на учебу школьники и студенты, закончится период летних отпусков.

Отметим, что власти рекомендуют носить в транспорте медицинские маски: накануне в метрополитене начали проверять наличие СИЗ у пассажиров. Некоторые граждане не смогли попасть в подземку, позабыв захватить маску.