В петербургском транспорте все еще нужно носить маски

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Согласно документу, носить маски и перчатки в общественных местах петербуржцам придется до 11 октября. Использовать СИЗ нужно в метро - и в вагонах, и в вестибюлях станций, - в автобусах, троллейбусах и на остановках. Это места скопления людей, а количество заболевших в северной столице снова поползло вверх.

В Петербурге продлили основные ограничения, которые ввели несколько месяцев назад из-за распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Основные ограничения по коронавирусу продлены в городе до 11 октября.

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