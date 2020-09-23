В петербургском транспорте все еще нужно носить маски

В Петербурге продлили основные ограничения, которые ввели несколько месяцев назад из-за распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Согласно документу, носить маски и перчатки в общественных местах петербуржцам придется до 11 октября. Использовать СИЗ нужно в метро - и в вагонах, и в вестибюлях станций, - в автобусах, троллейбусах и на остановках. Это места скопления людей, а количество заболевших в северной столице снова поползло вверх.
Также граждане должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Пожилым людям, находящимся в зоне риска, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Продлен запрет на проведение публичных мероприятий.