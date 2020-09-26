Один из районов Ленобласти вернули в "красную" зону по коронавирусу

Всеволожский район в Ленобласти вновь входит в «красную» зону ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила администрация региона.

Общепиту снова запретили заполнение на более чем половину посадочных мест, обязательно расстояние между столами не менее 1,5 метра. Также нельзя проводить массовые мероприятия, за исключением тех, что организованы местными властями. Такие мероприятия возможны лишь на открытом воздухе, с использованием СИЗ и с участием не более 80 человек с соцдистанцированием.

Ограничения усилились и в Приозерском районе - он перешел в «желтую» зону. Там массовые мероприятия разрешены при условии, что участники используют маски, а на открытом воздухе находится не более 600 человек (в помещении — не более 100 человек).

Ужесточение режима произошло из-за роста числа заболевших - около 50-60 в день к концу сентября (в начале месяца было около 30).