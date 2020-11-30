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Депутат Боярский потребовал разобраться с концертом Басты

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© Фото: pixabay.com

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На выступлениях рэпера в пятницу и субботу зрители были без масок и не соблюдали дистанцию.

Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил возмущение нарушениями на концертах Басты в Ледовом дворце Петербурга. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Боярского, он получает массу обращений от предпринимателей, которые жалуются на коронавирусные ограничения, мешающие работать. Но, как считает депутат, правила должны работать для всех.

Он подчеркнул, что на концерте рэпера не соблюдались элементарные правила - у людей не было СИЗ, не соблюдалась дистанция.

По словам Боярского, он не имеет ничего против самого Басты и других музыкантов, о безопасности и соблюдении санитарных норм должны думать организаторы.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", замгендиректора по правовым вопросам концертной площадки Георгий Николов, комментируя видео с концерта, на которых видна толпа зрителей без масок и плотно стоящие друг к другу люди, заявил, что эти видео неточно отображают реальность.

В Смольном отметили, что концерт был согласован до ужесточения санитарных требований.

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