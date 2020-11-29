В Ледовом дворце ответили на претензии по поводу концерта Басты

Видео и фото с концерта рэпера Басты в Ледовом дворце, которые пользователи разместили в соцсетях не совсем точно отображают ситуацию. Об этом, как передает Piter.tv, сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам концертной площадки Георгий Николов.

Он подчеркнул, что зал, согласно санитарным требованиям, был заполнен лишь наполовину. Для зрителей был выстроен специальный партер.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с "Невскими новостями", что за нарушения на концерте надо спрашивать не с Басты, а с организаторов. Роспотребнадзору необходимо провести проверку - о соблюдении дистанции между зрителями и ношении масок, считает народный избранник.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на концерт Басты 27 ноября пришли тысячи человек. Судя по видео в соцсетях, в частности, ролике в "Инстаграме" самого рэпера, зрители не соблюдали социальную дистанцию. После выступления артист позвал зрителей на второй концерт - чтобы избежать незаконного скопления людей на мероприятии, его разбили на две части. И 28 ноября на второй концерт Басты также пришли толпы зрителей.