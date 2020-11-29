Смольный нашел нарушения на концертах "Чижа" и "Бригадного подряда"

Концерт группы «Чиж & Co» в клубе «А2» 28 ноября прошел без согласования с администрацией Санкт-Петербурга. Об этом, как пишет "ПД", сообщили в городском Комитете по культуре.

Организаторам отказали в проведении, сообщили в Смольном, однако огранизаторы все равно провели мероприятие.

В ходе проверки концерта были найдены нарушения, составляются протоколы.

Также нарекания Смольного вызвал концерт группы "Бригадный подряд" в клубе «Космонавт», также прошедший 28 ноября. Это мероприятие также не было согласовано, а во время его проведения нарушались санитарные нормы.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", также 27 и 28 ноября в нашем городе прошли концерты Басты, которые собрали тысячи зрителей. Видоотчеты, показывающие толпу без масок и соцдистанцирования, возмутили петербуржцев.

Комментируя эти концерты, в Комитете по культуре рассказали, что мероприятия были согласованы в рамках действующего порядка, вместимость зала составила допустимые 50%, а билеты на программу были проданы до вступления в силу новых правил продажи. Организатор концерта заменил танцпол на партер с установкой зрительских кресел. В комитете также отметили, что после публикаций в соцсетях будет проведена дополнительная проверка.