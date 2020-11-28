Шоу рэпера Басты посетило около 1000 человек без масок и перчаток

Шоу рэпера Басты в пятницу прогремело достаточно крупным событием города. Тысячи поклонников творчества артиста собрались в одном месте погулять на концерте любимого артиста без масок и перчаток.

Тысячи человек забыли о коронавирусных ограничениях Смольного, масок и перчаток на концерте не было у большинства присутствовавших на нём. Одна из слушательниц, посетивших пятничный концерт рэпера Басты, написала в своём Instagram-аккаунте (kattiveselova), что атмосфера была на шоу довольно странная, а все слушатели сидели, даже те, кто были на танцполе. Однако на последних двух песнях зал встал.

Сам Баста поблагодарил пришедших на концерт за соблюдение мер, введённых по ситуации с коронавирусом.