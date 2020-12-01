Скандал вокруг концерта Басты дошел до Роспотребнадзора

Скандал, развернувшийся вокруг концертов рэпера Басты, которые были проведены 27 и 28 ноября в Ледовом дворце, набирает обороты.

Все началось с многочисленных жалоб на несоблюдение ограничений, введённый в связи с пандемией коронавируса, которые поступали от пользователей социальных сетей.

В Смольном ответили, что никакие правила не были нарушены организаторами концерта. Однако, этот ответ не устроил возмущенных горожан. Конфликт привел к тому, что все концерты в Ледовом дворце были отменены до конца февраля. Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить заявления о нарушениях.

Сам Баста утверждает, что при организации концертов были соблюдены все правила.