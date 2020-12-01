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В Санкт-Петербурге остановят работу ресторанов и новогодних мероприятий

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© Фото: pixabay.com

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Профильные комитеты города задумались об остановке работы ресторанов и новогодних мероприятий в Санкт-Петерубурге.

Скандальный концерт рэпера Басты спровоцировал не только закрытие Ледового дворца, но и натолкнул на мысль комитеты города Санкт-Петербурга приостановить работу ресторанов и кафе, а также запретить новогодние мероприятия.

Ввод дополнительных ограничений давно уже начался, однако, возможно, город ждут ещё более жёсткие ограничительные меры по коронавирусу. Ограничение планируют ввести ближе к Новому году, 30 декабря. Пока официальных комментариев властей города по этому поводу не было.

Напоним, что недавно прошёл концерт известного рэпера Басты в Ледовом дворце, где тысячи людей находились без средств индивидуальной защиты. Данное событие спровоцировало приостановку работы Ледового до февраля месяца следующего года.

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