В Санкт-Петербурге остановят работу ресторанов и новогодних мероприятий

Скандальный концерт рэпера Басты спровоцировал не только закрытие Ледового дворца, но и натолкнул на мысль комитеты города Санкт-Петербурга приостановить работу ресторанов и кафе, а также запретить новогодние мероприятия.

Ввод дополнительных ограничений давно уже начался, однако, возможно, город ждут ещё более жёсткие ограничительные меры по коронавирусу. Ограничение планируют ввести ближе к Новому году, 30 декабря. Пока официальных комментариев властей города по этому поводу не было.

Напоним, что недавно прошёл концерт известного рэпера Басты в Ледовом дворце, где тысячи людей находились без средств индивидуальной защиты. Данное событие спровоцировало приостановку работы Ледового до февраля месяца следующего года.