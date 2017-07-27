Петербуржцев приглашают послушать на крыше квартет флейт

Петербуржцев 7 августа приглашают послушать уникальный квартет флейт Flutemasters на крыше Nevesomost в отеле "Введенский". С высоты десяти этажей открывается все великолепие панорамы Петербурга.
Четверо талантливых флейтистов исполнят произведения мэтров мировой классики: Моцарта, Вивальди, Грига, Чайковского и Рахманинова, а редчайшие произведения Черепнина и Кулау станут изюминкой концерта.
На крыше установлен большой навес от дождя и тепловые пушки от прохладной погоды, гостям выдают уютные пледы. На крыше всего 100 мест, поэтому билеты лучше приобретать заранее.
Исполнители: София Лубянцева, Олег Батаев, Александра Муковня, Алексей Ужегов. Официальная встреча "ВКонтакте".