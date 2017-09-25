В Петербурге на крыше покажут спектакль по Чехову

В четверг, 28 сентября, на крыше Невесомость пройдет последний в этом сезоне спектакль на крыше - постановка по рассказам Антона Чехова.

Сценическое воплощение знаменитого автора из прошлого снова говорит о том, что узнаваемо сегодня. Как говаривали классики: "Человечество прощается со своим прошлым смеясь. Но, однако… никак не может с ним проститься…".

"Человек и его «романтические чувства». Обманки. Тайное и явное.

Комичные ситуации, в которых оступаешься всегда в лужу. Смеховое несоответствие между претензиями и возможным… Страждущая скандальных новостей пресса. «Рыцари» подобострастного преклонения пред вышестоящими… Есть о чем подумать и посмеяться", - сообщают организаторы представления.

Исполняет: Леонид Таранов.

Автор инсценировки и режиссер: заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева.

Музыкальное оформление: Наталия Митрофанова.



Количество мест на крыше строго ограничено - в зале всего 100 мест. Купить можно на сайте Roof cinema.

Телефон 645-10-40

Адрес крыши: Большой проспект П.С, 37