На крыше отеля Введенский покажут спектакль по Довлатову

В четверг, 21 сентября, на крыше отеля Введенский покажут последний в этом сезоне спектакль по Сергею Довлатову.

Новый моноспектакль Леонида Таранова снова обращен к остроумному и блистательному писателю. Можно сказать, что спектакль поставлен по заявкам зрителей. На этот раз авторы обратились к таким произведениям, как «Компромисс» и «Соло на уиндервуде». Тут поразительно уживается юмор в сатире, что, как известно, рождает освежающий смех.

«В этой повести нет ангелов и нет злодеев… нет грешников и праведников нет», а есть просто люди – известные и неизвестные, свои и чужие, — жизнь которых превращена в бесконечный калейдоскоп абсурда. Да, речь идет о прошлом, но посмотрите, — прошлое ли это? Почему Довлатов сегодня так удивительно актуален?

На крыше есть навес от дождя, тепловые пушки, уютные пледы и бар с горячими напитками - вечер будет красивым и не холодны



Количество мест на крыше строго ограничено - в зале всего 100 мест - рекомендуется приобретать билеты заблаговременно на сайте Roof cinema.

Исполняет: Леонид Таранов

Автор инсценировки и режиссер: заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева

Где: отель "Введенский" - Большой проспект П.С, 37

Когда: 21 сентября в 19:00