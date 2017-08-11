  • 11 Август 2017
USD 12.08.2017 60.1873 +0.2575
USD ММВБ 20:16 59.83680  
EUR 12.08.2017 70.7502 +0.4825
EUR ММВБ 20:16 70.7850  
Нефть($) 11.08.2017 51.73 0.23
Нефть(p) 11.08.2017 3113.49 +27.11

Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

Автор:


© Фото: vk.com/roof_cinema

Темы дня

Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

Новая сцена Александринского театра

 

Одновременно культурный центр и экспериментальная площадка для молодых режиссеров, открытая весной 2013 года. На данный момент Новая сцена - самая современная площадка Петербурга.

Читайте также:

Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

В основном зале, вмещающем 300 зрителей, огромная сцена состоит из 12 панелей, каждая из которых способна двигаться на два метра вверх и вниз: таким образом, сцену можно трансформировать в зависимости от конкретной постановки; трансформировать можно и сам зрительный зал.

Важная часть деятельности Новой сцены - образовательные программы. Для них в театре предусмотрен учебный корпус: несколько лекционных аудиторий и еще один небольшой зрительный зал со сценой.

Здесь проходят лекции, мастер-классы, программы повышения квалификации. Еще одна гордость Новой сцены - собственный медиацентр: с цифровыми видеокамерами, современной звукозаписывающей техникой и оборудованием для интернет-трансляций, с аппаратно-студийным и монтажным центром и мультибиблиотекой.

В репертуаре Новой сцены - спектакли, основанные на эксперименте с формой и содержанием, от разных режиссеров и театральных коллективов Петербурга. Более того, на Новой сцене постоянно устраивают кинопоказы - это единственная «тихая крыша», так как при просмотре фильма зрителям выдают специальные наушники.

Официальный сайт

Адрес: набережная реки Фонтанки, 49А

Развлечения: спектакли, кино, лекции

Фото: Юлия Баутдинова / vk.com/i37431625

 

Крыша-терраса клуба MOD

 

Открывая кинотеатр в 2011 году на свежем воздухе, организаторы ориентировались на похожие европейские проекты: лондонский и таллинский Roof Top Cinema. Посетители могут устроиться на комфортных мягких диванах и укрыться теплыми пледами.

Античные статуи и урбанистические рисунки на стенах гармонично вписываются в интерьер помещения. В дождливую погоду можно спрятаться под навесом. При сильном дожде показ переносится на другой день.

Фильмы в программе бывают самые разные - от культовых картин до авторских произведений. Кроме того, теперь на крыше MOD проходят и концерты.

Официальный сайт

Адрес: набережная канала Грибоедова, 7

Развлечения: кино, концерты

Фото: vk.com/roof_cinema

 

Культурное пространство DOT

 

DOT начало работу в июне 2016 года на крыше пространства InterLOFT в здании бывшей кожевенной фабрики, построенной в 1893 году. Со дня открытия площадка привлекла к себе внимание творческих людей, ценителей активного образа жизни и комфортного отдыха на свежем воздухе.

Мощная аудиосистема и удобное расположение позволяют использовать пространство DOT в качестве арены для вечеринок, концертов и летних фестивалей. В расписание также входят выставки работ современных художников, дизайнерские показы и мастер-классы.

Летом спортивная зона служит для открытых занятий с фитнес-тренерами и гуру оздоровительных практик, здесь же можно сыграть в баскетбол или погонять на скейте. После активных занятий самое время отдохнуть в баре или чайной с видом на Финский залив.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: Кожевенная линия Васильевского острова, 30

Развлечения: концерты, фестивали, вечеринки

Фото: vk.com/dottm

 

Летняя площадка Hi-Hat

 

Каждую неделю здесь проходят концерты, театральные постановки, различные спортивные и шоу-программы, лекции, семинары, кинопоказы и другие мероприятия. По субботам на крыше устраивают вечеринки с приглашенными звездами электронной сцены: Guy Gerber, Tiefschwarz, dOP, Audiofly, DJ T, Steve Bug.

Кроме того, здесь выступают популярные русские и европейские артисты - Billy’s Band, Найк Борзов, Markscheider Kunst, Jay Jay Johanson, Mykki Blanco. Крыша Hi-Hat также знаменита романтичными кинопоказами с панорамным видом на оранжереи Ботанического сада.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: Аптекарский проспект, 4

Развлечения: кино, концерты

Фото: vk.com/roof_cinema

 

Ресторан «Крыша 18»

 

Панорамный ресторан в стиле loft в историческом районе может похвастаться урбанистическим пейзажем, открывающимся из огромных окон в пол: видно город, акваторию Невы и крейсер "Аврора".

Здесь собираются не только любители вкусно поесть, но и поклонники качественной музыки. Каждые выходные вас ждут выступления колоритных DJ и известных групп и вечеринки на крыше под открытым петербургским небом.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: БЦ «Сити Центр» - Петроградская набережная, 18

Развлечения: концерты, вечеринки

Фото: vk.com/roof18

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram