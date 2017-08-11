Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

Новая сцена Александринского театра

Одновременно культурный центр и экспериментальная площадка для молодых режиссеров, открытая весной 2013 года. На данный момент Новая сцена - самая современная площадка Петербурга.

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В основном зале, вмещающем 300 зрителей, огромная сцена состоит из 12 панелей, каждая из которых способна двигаться на два метра вверх и вниз: таким образом, сцену можно трансформировать в зависимости от конкретной постановки; трансформировать можно и сам зрительный зал.

Важная часть деятельности Новой сцены - образовательные программы. Для них в театре предусмотрен учебный корпус: несколько лекционных аудиторий и еще один небольшой зрительный зал со сценой.

Здесь проходят лекции, мастер-классы, программы повышения квалификации. Еще одна гордость Новой сцены - собственный медиацентр: с цифровыми видеокамерами, современной звукозаписывающей техникой и оборудованием для интернет-трансляций, с аппаратно-студийным и монтажным центром и мультибиблиотекой.

В репертуаре Новой сцены - спектакли, основанные на эксперименте с формой и содержанием, от разных режиссеров и театральных коллективов Петербурга. Более того, на Новой сцене постоянно устраивают кинопоказы - это единственная «тихая крыша», так как при просмотре фильма зрителям выдают специальные наушники.

Официальный сайт

Адрес: набережная реки Фонтанки, 49А

Развлечения: спектакли, кино, лекции

Фото: Юлия Баутдинова / vk.com/i37431625

Крыша-терраса клуба MOD

Открывая кинотеатр в 2011 году на свежем воздухе, организаторы ориентировались на похожие европейские проекты: лондонский и таллинский Roof Top Cinema. Посетители могут устроиться на комфортных мягких диванах и укрыться теплыми пледами.

Античные статуи и урбанистические рисунки на стенах гармонично вписываются в интерьер помещения. В дождливую погоду можно спрятаться под навесом. При сильном дожде показ переносится на другой день.

Фильмы в программе бывают самые разные - от культовых картин до авторских произведений. Кроме того, теперь на крыше MOD проходят и концерты.

Официальный сайт

Адрес: набережная канала Грибоедова, 7

Развлечения: кино, концерты

Фото: vk.com/roof_cinema

Культурное пространство DOT

DOT начало работу в июне 2016 года на крыше пространства InterLOFT в здании бывшей кожевенной фабрики, построенной в 1893 году. Со дня открытия площадка привлекла к себе внимание творческих людей, ценителей активного образа жизни и комфортного отдыха на свежем воздухе.

Мощная аудиосистема и удобное расположение позволяют использовать пространство DOT в качестве арены для вечеринок, концертов и летних фестивалей. В расписание также входят выставки работ современных художников, дизайнерские показы и мастер-классы.

Летом спортивная зона служит для открытых занятий с фитнес-тренерами и гуру оздоровительных практик, здесь же можно сыграть в баскетбол или погонять на скейте. После активных занятий самое время отдохнуть в баре или чайной с видом на Финский залив.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: Кожевенная линия Васильевского острова, 30

Развлечения: концерты, фестивали, вечеринки

Фото: vk.com/dottm

Летняя площадка Hi-Hat

Каждую неделю здесь проходят концерты, театральные постановки, различные спортивные и шоу-программы, лекции, семинары, кинопоказы и другие мероприятия. По субботам на крыше устраивают вечеринки с приглашенными звездами электронной сцены: Guy Gerber, Tiefschwarz, dOP, Audiofly, DJ T, Steve Bug.

Кроме того, здесь выступают популярные русские и европейские артисты - Billy’s Band, Найк Борзов, Markscheider Kunst, Jay Jay Johanson, Mykki Blanco. Крыша Hi-Hat также знаменита романтичными кинопоказами с панорамным видом на оранжереи Ботанического сада.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: Аптекарский проспект, 4

Развлечения: кино, концерты

Фото: vk.com/roof_cinema

Ресторан «Крыша 18»

Панорамный ресторан в стиле loft в историческом районе может похвастаться урбанистическим пейзажем, открывающимся из огромных окон в пол: видно город, акваторию Невы и крейсер "Аврора".

Здесь собираются не только любители вкусно поесть, но и поклонники качественной музыки. Каждые выходные вас ждут выступления колоритных DJ и известных групп и вечеринки на крыше под открытым петербургским небом.

Официальная группа "ВКонтакте"

Адрес: БЦ «Сити Центр» - Петроградская набережная, 18

Развлечения: концерты, вечеринки

Фото: vk.com/roof18