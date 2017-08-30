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На крыше MOD 4 и 5 сентября покажут легендарные фильмы с Одри Хепберн

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© Фото: организаторы мероприятия

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Сентябрь - последний месяц кинопоказов на крышах Roof Cinema.

На крыше MOD 4 и 5 сентября покажут легендарные фильмы с Одри Хепберн. Сентябрь - последний месяц кинопоказов на крышах Roof Cinema.

В понедельник, 4 сентября, здесь покажут романтическую комедию Билли Уайлдера "Любовь после полудня". В главных ролях: Одри Хепберн и Гари Купер.

Клод Чавесс - частный детектив, специализирующийся на слежке за неверными женами и мужьями. Любимый объект его наблюдений, приносящий ему львиную долю доходов - американский миллионер и охотник за женщинами Флэннаган.

На этот раз очередной обманутый муж, получив доказательства измены, решил застрелить любовника жены во время их следующей встречи. Узнавшая об этом Ариана, дочь Клода, движимая состраданием, решает спасти Флэннагана и заодно познакомиться с ним. Это была самая большая ошибка в ее жизни. Девушкам нельзя знакомиться с донжуанами.

Во вторник, 5 сентября, покажут фильм Ричарда Куайна "Париж, когда там жара". В главных ролях: Уильям Холден и Одри Хепберн.

Габриэль устраивается секретарем к эксцентричному писателю, живущему в центре Парижа и терзаемому муками творчества над детективным романом. Помогая ему в работе над книгой, она влюбляется, и теперь муки творчества охватывают их обоих.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP-места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках. На крыше всего 80 мест - билеты лучше приобретать заранее.

Контактный телефон: 645-10-40. Адрес крыши: набережная канала Грибоедова, дом 7 (во дворе).

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