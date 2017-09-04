На крыше MOD 6 и 7 сентября покажут «11 друзей Оушена» и «12 разгневанных мужчин»

На крыше MOD 6 и 7 сентября покажут легендарные фильмы «11 друзей Оушена» и «12 разгневанных мужчин». Сентябрь - последний месяц кинопоказов на крышах Roof Cinema.

В среду, 6 сентября, здесь пройдет показ фильма «11 друзей Оушена». Задуманный и поставленный голливудским ветераном Л. Майлстоуном как своего рода бенефис «Крысиной стаи» в жанровом отношении фильм сочетает черты фильма-ограбления и музыкальной комедии. Главную роль исполнил знаменитый Фрэнк Синатра.

В четверг, 7 сентября, на экране «12 разгневанных мужчин» - режиссерский дебют Сидни Люмета. Экранизация одноименной пьесы Реджинальда Роуза. Современными киноведами расценивается как одна из величайших юридических картин в истории. Главный приз Берлинского кинофестиваля, три номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP-места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках. На крыше всего 80 мест - билеты лучше приобретать заранее.

Контактный телефон: 645-10-40. Адрес крыши: набережная канала Грибоедова, дом 7 (во дворе).