На «Ночи пожирателей рекламы» в Петербурге покажут пикантные ролики

В БКЗ «Октябрьский» 16 декабря всю ночь можно будет смотреть шедевры рекламы со всего мира — на этот раз француз Жан Мари Бурсико, создатель шоу, объединил их под темой «Только по любви».

Любовь в рекламе предстает в разных парадигмах. Любители острых ощущений оценят ролик Camel в стиле фильма «9 ½ недель» и мультипликационные провокации от Durex. Романтиков тронут грустная история клубничной ягоды, которая мечтает не оказаться в мусорном ведре, и депрессивный динозавр, который живет под колесом автомобиля. По традиции, зрителям предложат несколько раритетов: ролики 1940-х и 1950-х годов.

Гости шоу «Ночь пожирателей рекламы» увидят фильмы тремя блоками по полтора часа, а в промежутках их ждут развлечения: в этом году можно будет выиграть пикантные призы от сети эротических магазинов.

На мероприятии пройдет голосование зрителей и звездного жюри за лучший ролик, который откроет «Ночь пожирателей рекламы» в России в следующем году.

«Ночь пожирателей рекламы» — мировое шоу с богатой историей. Француз Жан Мари Бурсико придумал его, чтобы собрать средства на сохранение своей коллекции рекламных роликов или, как он их называет, короткометражных фильмов. Первый фестиваль он представил широкой публике в 1981 году.

С тех пор Жан Мари Бурсико ежегодно лично отбирает фильмы для новой программы. Мсье говорит, что он лично отсматривает от десяти до двадцати тыс. фильмов, чтобы выбрать лучшие — те, которые задели лично его, ролики с необычным сюжетом, резким поворотом событий. Он против табу и запретов, показывает запрещенную рекламу и фильмы на скользкие темы. Ограничивает программу лишь местное законодательство. К примеру, из-за запрета эротических сцен на экране в Китае пришлось сократить шоу на несколько часов. В России программа будет представлена в полноценном виде, но – только для взрослых.

«Лучшей я считаю рекламу, которая может заставить зрителя искренне рассмеяться», — говорит Мсье Бурсико.

Когда: 16 декабря, начало в 23:00, окончание в 6:00

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6

Вход на мероприятие: 18+