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«Ночь пожирателей Рождества»: лучшие новогодние ролики в одном флаконе

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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По России прокатилась «Ночь пожирателей рекламы», в честь популярной акции и наступающего Нового года «Санкт-Петербург.ру» решил сделать собственную подборку видео, посвященного праздникам.

Реклама отчаянного вторгается в наше личное пространство во время любимого фильма или передачи. Однако даже в этом раздражающем явлении есть крупицы или даже зерна искусства. Мы выбрали несколько лучших роликов, посвященных новогодним праздникам. И да, там есть на что посмотреть.

Испанская лотерея, или как осчастливить ночного сторожа

 

Этот ролик – трогательная и милая реклама испанской лотереи. Одинокий и добродушный герой работает ночным сторожем на фабрике манекенов. Каждую ночь он с помощью своих молчаливых «друзей» придумает что-то новое, чтобы развеселить сотрудников, которые приходят утром и никогда с ним не встречаются.

И вот накануне Рождества коллектив фабрики выигрывает ежегодную лотерею… которую решают потратить на главного героя.

Видео: Youtube / Новые трейлеры
 

Опасные котики, или как получить лакомство от хозяев

 

Смешное видео про котика, устроившего незавидное Рождество своим хозяевам. Неуклюжий «мурлыка» сотворил на кухне настоящую катастрофу, закончившуюся пожаром.

Тем не менее, проказы животного сделали семью сплоченнее. В общем, праздник удался, и даже сам хвостатый не остался без рождественского подарка.

Видео: Youtube / Sainsbury's

  

Новая елка, или как котики празднуют Рождество

 

Еще одно смешное новогоднее видео про котиков. На этот раз «мурлыки» устраивают беспредел на рождественском столе.

Конечно же, в финале ролика от действий хвостатых рушится елка. Однако не беда – хозяева поставят новую. Главное, что котики повеселись на празднике.

Видео: Youtube / Deive Party

 

Новый год для бездомных

 

Социальный ролик о петербургских бездомных, которые в канун Нового года переодеваются в Дедов Морозов и поздравляют жителей Северной столицы с наступающими праздниками.

По замыслу создателей, видео должно привлечь к проблемам этой категории населения. На данный момент в Петербурге насчитывается более 60 тыс. людей без определенного места жительства.

Видео: Youtube / Ночлежка Благотворительная организация

 

Для самых одиноких

 

Немецкий ролик рассказывает о дедушке, который в канун Нового года остается совсем один. Его дети и внуки не могут приехать на праздники из-за работы и других обстоятельств.

Но пожилой мужчина находит выход из ситуации и собирает за столом всех своих родственников. О том, как ему это удалось, можно увидеть, посмотрев видео.

Видео: Youtube / EDEKA

 

Для тех, кто хочет улыбнуться

 

Социальный ролик о детской искренности и доброте, снятый по мотивам притчи "Бусы сестры".

Девочка приходит в магазин с несколькими копейками, чтобы купить бирюзовые бусы своей родственнице. Ребенок хочет только одного, чтобы ее сестра улыбнулась.

Видео: Youtube / Лев Ясенский

 

Для неисправимых романтиков

 

Новогоднее видео о снеговиках, которые любят друг друга. Если вы романтик, который до сих пор не почувствовал приближение Нового года, это видео для вас.

Видео: Youtube / Jamm Live

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