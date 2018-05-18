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«Не нужно бояться себя»: подведены итоги IX Всероссийского конкурса рекламных роликов «MediaКит 2018»

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© Фото: организаторы конкурса
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    Впервые конкурс прошел в 2010 году, с тех пор его участники ежегодно создают оригинальные рекламные ролики для компаний Петербурга.

    Состоялся финал IX Всероссийского конкурса рекламных роликов «MediaКит 2018». Почти половину призовых мест заняли ролики, выполненные в анимационном стиле.

    Победителями стали:

    Коммерческая реклама:

    1 место – 99 панков (студены СПбГИКиТ, РГПУ им. А.И. Герцена)

    2 место – SM Production (студенты СГЮА г. Саратов)

    3 место – Канонисты (воспитанники детской киностудии «Фонтанка-32»)

    Социальная реклама:

    1 место – dom grez (студенты СПбГИКиТ)

    2 место – 99 панков (студены СПбГИКиТ, РГПУ им. А.И. Герцена)

    3 место – Шабаш (студенты СПбГИКиТ)

    Конкурс «MediaКит» – творческий проект студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Впервые конкурс прошел в 2010 году, и с тех пор его участники ежегодно создают оригинальные рекламные ролики для компаний Петербурга.

    Этот год стал инновационным: к традиционным номинациям коммерческой и социальной рекламы добавилась третья – «Лучший рекламный ролик для портала о событиях и жизни города», победителями стали студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича.

    Участники «MediaКит 2018» создавали рекламу для гастро-гепатоцентра клиники «ЭКСПЕРТ», дворца музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов детей и инвалидов матерей «Аревик» и портала о событиях и жизни города «Peterburg2.ru». На участие в конкурсе зарегистрировалось 211 команд из 47 городов России. Однако до финала дошли только 32 команды из Петербурга, Москвы, Омска, Севастополя, Петрозаводска, Павловского посада, Саратова и Гатчины.

    На суд жюри было представлено 20 работ в номинации «Коммерческая реклама», 12 роликов в номинации «Социальная реклама» и 9 работ для новой отдельной номинации.

    Помимо показа 41 ролика, в рамках финала конкурса прошел уникальный мастер-класс директора и продюсера «Ночь пожирателей рекламы» в России Даниила Владимировича Костинского. Участники и зрители мероприятия насладились выступлениями танцевального коллектива СПбГИКиТ «Разные люди», творческими вокальными номерами Екатерины Зверевой и Дианы Сафроновой. В рамках мероприятия был предусмотрен кофе-брейк, подготовленный партнерами конкурса. Гости финала «MediaКит 2018» могли сделать фотографии на память в селфи-зеркало.

    В состав жюри в этом году традиционно вошли представители компаний. «Я хочу сказать одну радостную для всех новость: мы сегодня очень долго и жарко спорили. Это, честно говоря, очень важно, это хорошо для всех участников, потому что это значит, что работы действительно хорошего уровня, они вызывают эмоции и споры. Мне отдельно приятно подчеркнуть, что моя мысль, которую я несколько лет назад заронил здесь в этих стенах про то, что наиболее легко воплощать свои идеи в мультипликации, нашли свое воплощение в этот раз, поэтому те, кто избрал это направление, оказались, в каком-то смысле, больше правы», – отметил Даниил Костинский, председатель жюри.

    «Не нужно бояться себя в этом творчестве, не нужно стесняться. Если вы хотите что-то конкретно показать, как-то конкретно озвучить рекламный ролик, взять какой-то саундтрек – берите и делайте это «вкусно»! Тогда все те мысли, которые вы вкладываете в рекламу, заиграют», – добавил он.

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