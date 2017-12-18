Петербуржцы посмотрели более 400 роликов на «Ночи пожирателей рекламы»

Петербуржцы посмотрели более 400 роликов из коллекции Жана Мари Бурсико на «Ночи пожирателей рекламы» 17 декабря, все они были объединены темой «Только по любви».

Показ стартовал после полуночи. Отрыли мероприятие артисты светового шоу «Джокерс», которые «зажгли» публику танцем в ярких диодных костюмах с криогенными пушками.

Ключевой частью церемонии открытия стало голосование за лучший ролик, в котором приняли участие зрители и звездное жюри. Членами жюри стали: блогер и публицист Дмитрий Пучков Гоблин, писатель Александр Цыпкин, актеры Андрей Носков, Дятлов Евгений, Геннадий Смирнов, Олег Алмазов, актриса Ольга Кирсанова-Миропольская, писатель Илья Строгов и руководитель отдела локального маркетинга регионов Северо-Запад, Урал и Сибирь компании «Бургер Кинг» Павел Коновалов.

Лучшим был признан испанский ролик Pornhub – «Лучший подарок на Рождество». «В этом году Жан Мари Бурсико объединил подборку роликов под темой любви в самом широком смысле – к рекламе, к покупкам, к искусству и друг к другу», - пояснил Даниил Костинский, ведущий и продюсер шоу.

В перерывах между просмотром роликов можно было перекусить в буфете, поучаствовать в мероприятиях от партнеров: попробовать угощение от бренда масла Anchor, а также получить подарки от сети эротических магазинов.

«Ночь пожирателей рекламы» - мировое шоу с богатой историей. Француз Жан Мари Бурсико придумал его, чтобы собрать средства на сохранение своей коллекции рекламных роликов, или, как он их называет, короткометражных фильмов. Первый фестиваль он представил широкой публике в 1981 году.