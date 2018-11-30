Куда сходить в Петербурге в декабре

«Аквариум»

Декабрьский концерт культового «Аквариума» приурочен к юбилею Бориса Гребенщикова. В конце ноября гуру русского рока исполнилось 65 лет.

Праздничная программа в БКЗ «Октябрьский» называется «Двери травы». Петербургскую публику ждет фирменный вокал, жизненно-философские тексты и эксперименты БГ.

Каждое выступление «Аквариума» – это больше, чем музыка. Поэтому пропустить концерт Гребенщикова нельзя ни одному любителю настоящего искусства.

Билеты

Где: Лиговский проспект, 6

Когда: 6 декабря в 19:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

«Пошлая Молли»

Кумиры подростков приедут в Северную столицу, чтобы дать концерт в поддержку недавнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Четырехтрековая запись вышла в конце ноября.

«Пошлая Молли» – это всегда молодежная энергия, запоминающиеся мелодии и настоящий панк-угар. Концерты группы превращаются в зрелищное шоу с участием публики. Так будет и в петербургском клубе А2.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 3

Когда: 6 декабря в 20:00

Сколько: от 1400 рублей

Фото: vk.com/poshlaya_molly

«Артдокфест»

Международный фестиваль «Артдокфест» считается крупнейшим российским смотром авторского документального кино. В рамках мероприятия показывают ленты, которые нельзя увидеть в широком прокате.

Фестиваль откроется фильмом Александра Абатурова «Сын», посвященным двоюродному брату режиссера. Молодой спецназовец скончался в Дагестане во время антитеррористической операции. Картина рассказывает о патриотизме, за которым скрывается семейная трагедия.

Часть фильмов покажут в кинотеатре «Англетер», с полной программе можно познакомиться на сайте «Артдокфеста».

Официальный сайт

Когда: с 6 по 12 декабря

Фото: vk.com/artdocfestspb

«Аквамен»

Автором полнометражного фильма про Аквамена стал Джеймс Ван, который прежде работал над хитами «Заклятие» и «Форсаж-7». Он помог картине по мотивам комиксов DC ближе приблизиться по качеству кинолент вселенной Marvel.

Критики, которые успели побывать на премьере «Аквамена», похвалили актерскую игру и спецэффекты. Они отметили, что фильм про морского супергероя напоминает киноленты и мультфильмы 80-х годов.

Когда: с 13 декабря

Фото: aquamanmovie.com

Хаски

Один из самых обсуждаемых рэперов России в конце осени был под пристальным вниманием полиции. В интернете запретили один из его клипов, а после отмены нескольких концертов Хаски арестовали.

Герой современного рэпа с новыми силами продолжит «петь свою музыку», как он произносит в песне «Ай». Несмотря на все проблемы, концерт в Петербурге состоится по расписанию.

Вечером 14 декабря на сцене A2 Green Concert прозвучат «Панельки», «Иуда» и другие хиты Хаски, которые знают даже люди, далекие от рэпа.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 3

Когда: 14 декабря в 20:00

Сколько: от 1300 рублей

Скриншот: YouTube / «Хаски»

«Ночь пожирателей рекламы»

В Петербурге в очередной раз состоится знаменитое киношоу «Ночь пожирателей рекламы». Оно проходит по всему миру уже почти 40 лет.

Эксперты специально для этой ночи выбирают самые интересные, креативные и красивые рекламные ролики. Киношоу — возможность познакомиться с лучшими роликами года за несколько часов.

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 6

Когда: 15 декабря в 23:55

Сколько: от 2000 рублей

Фото: vk.com/adshow

Ice Fantasy

На территории Петропавловской крепости 21 декабря начнет работать фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy. В работе над его экспозицией участвуют более 300 человек.

Темой фестиваля в этом сезоне стало «Путешествие вокруг света». Она объединяет венецианских гондольеров, древние статуи фараонов, пингвинов и другие работы со всех континентов Земли.

Официальная страница

Где: Петропавловская крепость

Когда: с 21 декабря по 10 февраля с 10:00 до 22:00

Сколько: от 370 рублей

Фото: vk.com/nastya_wing

«Гринч»

Мультфильм про зеленое существо основан на книге «Как Гринч украл Рождество» и одноименном фильме с Джимом Кэрри в главной роли.

Лента рассказывает про вечно угрюмого Гринча, который решает испортить всем людям праздник. В оригинале персонажа озвучил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Когда: с 22 декабря

Скриншот: YouTube / FilmSelect Trailer

«Уральские пельмени»

Незадолго до Нового года в Петербурге состоится традиционный концерт шоу «Уральские пельмени». Артисты не раз приезжают в Северную столицу перед праздниками, чтобы зарядить местных жителей хорошим настроением.

В специальной новогодней программе будут участвовать Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Роман Постовалов, Сергей Калугин, Ксения Корнева, Илана Юрьева.

Публику, как всегда, ждет фирменный юмор «Уральских пельменей», миниатюры и шутки на актуальные темы.

Билеты

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 23 декабря в 19:30

Сколько: от 2200 рублей

Фото: Emelyanov Dmitry / vk.com/pelmeny_tv