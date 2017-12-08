Портал "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы". Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фотографии о том, какая любовь есть в вашей жизни (к чему угодно – к родным, к питомцу или к какому-нибудь месту).

Самым оригинальным участникам "Санкт-Петербург.ру" подарит два билета, фотографии необходимо постить под хэштегом #НочьПожирателейСпбРу. Победитель конкурса будет выбран в четверг, 14 декабря.

Шоу пройдет 16 декабря в БКЗ "Октябрьский". Тема этого года - "Только по любви". Вас ждут пикантные шедевры рекламы со всего мира. Также, по традиции, зрителям предложат несколько раритетов: ролики 1940-х и 1950-х годов.