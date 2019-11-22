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В MazaPark в ночь на 1 января ярко отметят наступление Нового года

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© Фото: организаторы мероприятия

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Гостей ждут развлечения, украшения, вкусная еда и Дед Мороз.

Один из главных праздников, Новый год, можно будет отметить не только дома, но и в парке развлечений MazaPark. Там в ночь с 31 декабря на 1 января устроят специальную программу.

Гостей праздника ждёт большое количество развлечений. MazaPark будет украшен сотнями огней и иллюминаций, фотозонами и шестиметровой ёлкой. Ожидаются выступление кавер-группы, мастер-классы, Bubble Show и шоу-программа.

Поскольку 2020 год будет Годом белой металлической крысы, все желающие смогут приготовить фирменную пиццу MazaPark с символом года. И, конечно, ночь не обойдётся без Деда Мороза и Снегурочки.

В период с 22 ноября по 1 декабря билеты будут стоить по 1 тыс. рублей. Затем стоимость будет постепенно повышаться.

Билеты

Где: Бухарестская улица, 30

Когда: 31 декабря в 22:00

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