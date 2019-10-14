В MazaPark 2 ноября отпразднуют самый страшный Halloween в Петербурге

В самую таинственную субботу в году, 2 ноября, в парке развлечений MazaPark пройдёт празднование великого и ужасного Хэллоуина – праздника для любителей зловещих историй, костюмов и маскарадов.

С 19:00 в парке начнут происходить странные, жуткие события. Злобный клоун Пеннивайз и его друзья устроят танцы, где каждый раунд – это борьба на выживание. А безумные коктейли и угощения поднимут градус этой сумасшедшей вечеринки.

Для гостей MazaPark подготовили «Комнату страха» со зловещими декорациями; дартс-турниры «Убийца»; полюбившуюся уже всеми игру «Мафия»; мастер-классы «Парафиновые руки», где каждый гость сможет унести с собой небольшой сувенир – копию своих рук. Будут оборудованы креативные зоны с моментальными фото, а ещё – разыграны памятные подарки.

Купить билет можно по этой ссылке

Где: MazaPark (Бухарестская ул., 30)

Когда: 2 ноября с 19:00 до 23:00