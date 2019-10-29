Где в Петербурге отметить Хэллоуин в 2019 году

Хэллоуин в Центре британской книги

В Центре британской книги юных жителей Петербурга приглашают на интерактивную программу в честь Хэллоуина. Она пройдёт вечером 31 октября.

Занятие предназначено для детей от 7 до 11 лет. Им расскажут про страшных литературных монстров, устроят викторину и проведут мастер-класс по созданию «чудовищных» игрушек.

Участие в занятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация по телефону 575-16-34.

Официальный сайт

Где: 7-я Красноармейская улица, 30

Когда: 31 октября в 17:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/british_book_centre

«Концерт музыкальных манифестаций»

В лютеранской церкви «Яани Кирик» праздник будут отмечать концертом. Его посвятят музыкальным мистификациям.

Слушателям расскажут об истории необычных произведений со спорным авторством. Некоторые из композиций подписаны чужим именем, а у других и вовсе нет установленного автора.

Исполнять сочинения будут с помощью органа, скрипки, рояля и вокала.

Официальный сайт

Где: улица Декабристов, 54

Когда: 31 октября в 19:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: ev100.ee

Фильм «Ночь живых мертвецов»

Вечером 31 октября в кинотеатре «Родина» выйдет культовый фильм ужасов «Ночь живых мертвецов». Картина Джорджа Ромеро до сих пор остаётся одним из самых влиятельных хорроров в истории.

«Ночь живых мертвецов» постоянно включают в списки лучших фильмов. У работы Ромеро было несколько римейков, сиквелов и пародий, но они так и не смогли превзойти первоисточник.

Официальный сайт

Где: Караванная улица, 12

Когда: 31 октября в 21:00

Сколько: 400 рублей

Фото: criterion.com

«Общегородской Хэллоуин»

В Невском районе Петербурге Хэллоуин будут отмечать в парке им. Бабушкина. Гулянья в нём будут проводить три дня подряд.

Центром празднований станет площадка с развлекательной программой. Но не меньше внимания уделят выставке фонарей из тыкв.

Фестиваль не обойдётся без огненно-пиротехнического шоу, костюмированного карнавала и других развлечений.

Официальный сайт

Где: проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: с 31 октября по 2 ноября с 19:00 до 21:00

Сколько: 300 рублей

Фото: vk.com/afonin__andrey

«Вернувшиеся»

Вместо иммерсивного шоу «Безликие», которое стало театральным хитом в Петербурге, в особняке на Дворцовой набережной будет идти московский проект «Вернувшиеся». В 2018 году он был номинирован на премию «Золотая маска».

Действие шоу одновременно разворачивается на нескольких этажах. Актёры разыгрывают сцены в разных декорациях параллельно друг другу, поэтому уследить за всем происходящим невозможно с первой попытки.

Во время шоу нельзя разговаривать, пользоваться телефонами и трогать актёров. Во время прогулки и наблюдения за происходящим появляется настоящее мистическое ощущение, которое отлично подойдёт для Хэллоуина.

Официальный сайт

Где: Дворцовая набережная, 2

Когда: 31 октября – 3 ноября

Сколько: от 3500 рублей

Фото: Instagram / @moshkov2.show

«Старкон: Хэллоуин»

Фестиваль гик-культуры возвращается, чтобы отметить Хэллоуин. Специальная версия «Старкона» состоится 2 и 3 ноября в «ЛенЭкспо».

Темой фестиваля станут странствующие цирки и передвижные карнавалы Америки. Им посвятят дюжину тематических зон и другие активности.

На «Старконе» будут цирковые шоу, выступления акробатов, ночная вечеринка, ярмарка аксессуаров и многое другое. В кинозале будут показывать фильмы ужасов, а в квестах разыграют призы.

Официальный сайт

Где: «ЛенЭкспо», Большой проспект В. О., 103К

Когда: 2 и 3 ноября с 12:00 до 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/starcon

Halloween в MazaPark

MazaPark вечером 2 ноября превратится в площадку для празднования Хэллоуина. Злобный клоун Пеннивайз и его друзья устроят танцы, где каждый раунд – это борьба на выживание.

«Комната страха», дартс-турнир «Убийца», игра «Мафия», мастер-класс по созданию копии собственных рук – развлечений будет предостаточно. Ещё всем гостям могут сделать аквагрим и сделать им красивые фотографии.

Официальный сайт

Где: Бухарестская улица, 30

Когда: 2 ноября с 19:00 до 23:00

Сколько: 300 рублей

Фото: https://vk.com/mazapark

«Коргивин»

Милые собаки породы корги точно не вызывают никаких страшных ассоциаций. Тем не менее именно таким животным посвятили фестиваль «Коргивин».

Как подчёркивают организаторы, в программе будут «корги, корги и ещё раз корги». Но стоит учитывать, что мероприятие – не выставка собак, а семейное событие, где ценят животных и отношение к ним.

Гости фестиваля смогут купить собачьи аксессуары, сделать снимки в фотозоне, послушать живую музыку, поучаствовать в розыгрыше призов и пообщаться с зооспециалистами.

Официальный сайт

Где: шоссе Революции, 84

Когда: 3 ноября с 18:00 до 21:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/corgieween