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«Шутер в реальности»: топ-5 мест, где можно поиграть в лазертаг в Петербурге

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© Фото: how-i-met-your-mother.fandom.com

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Лазертаг – игра несложная: нужно надеть жилет с датчиками, взять пластмассовый пулемет, а затем с бешеным азартом бегать по игровому полю, попутно «выводя из строя» соперников. Но и в ней есть свои тонкости: кто будет оборонять базу?

Q-Zar (кузар, квазар, кьюзар, лазерный бой, лазерный пейнтбол) – одна из систем лазертага, придумана около 30 лет назад. Это командная игра, где каждый участник примеряет на себя роль стрелка с лазерным оружием. Локации – самые разные: от неоновых лабиринтов до лесных просторов.

Главная задача – набрать больше всех очков. Они начисляются за захват вражеской базы и за попадания в жилеты, оружие и шлемы соперников, а также отнимаются, если попали в вас.

Когда игрока «подстреливают», он «выводится из строя» на несколько секунд (не может стрелять, его жилет и оружие легко вибрируют, мигают), звучит приятный для стрелявшего звуковой сигнал.

Q-Zar по механике напоминает пейнтбол, однако есть важное различие: оружие стреляет не шариками с краской, а лазерными лучами – боли при попадании нет. Еще после лазертага игроки выходят чистыми, если, конечно, не передвигались по полю по-пластунски. Единственное – во время игры можно хорошенько вспотеть.

Q-Zar в ТРК «Балкания Нова 2»

 

В ТРК «Балкания Нова 2» аттракцион работает с 2013 года. Аренда здесь двухуровневая. Площадь – 420 квадратных метров. Играть одновременно могут до 18 человек.

Как и в любом другом месте, перед игрой участникам объяснят, что нужно делать, а чего делать нельзя.

Например, во время игры запрещено бегать, висеть на стенах лабиринта, вступать в физический контакт с другими игроками. Инструктора при этом будут следить за ходом боя, что-то подсказывать через громкую связь.

Кстати, в лазертаг можно играть как в компании друзей, так и с незнакомцами (хотя большинство мест работает по записи). Ещё это отличный вариант для семейного отдыха, корпоратива или праздника.

Сайт

Где: пл. Балканская, 5 Ю / метро «Купчино» 

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Сколько: средняя цена – 500 рублей

Фото: qzar.spb.ru
 

«КиберФокс» в ТРК «Гранд Каньон»

 

Для аренды космического лазерного боя в ТРК «Гранд Каньон» недалеко от «Проспекта Просвещения» выделено 300 квадратных метров и специальное оборудование, обеспечивающее звуковые и световые спецэффекты.

На территории «КиберФокса» есть зона для отдыха, где можно перевести дыхание после игры, перекусить. 

Сайт

Где: пр. Энгельса, 154 А / метро «Проспект Просвещения»

Когда: с понедельника по пятницу – с 14:00 до 20:00; суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00

Сколько: средняя цена – 240 рублей

Фото: lasertag78.ru
 

«КиберФокс» в ТРК «ПитерЛэнд»

 

В ТРК «Питерлэнд» тоже можно поиграть в лазертаг. Площадка крупная – около 1300 квадратных метров. Игровая арена построена в военном стиле. Территория заставлена деревянными укрытиями, сундуками и бочками.

Процесс можно сделать ещё интереснее. Например, если игроки устроят квест с освобождением заложников или разминированием бомбы.

Организаторы предлагают попробовать квест «Бункер» с головоломками и интригующим сюжетом: ваша спецслужба должна проникнуть на засекреченную территорию, раздобыть формулу плазменной энергии и сразиться с живыми мертвецами. 

Для трапезы или передышки после боя оборудована зона отдыха. К участию в игре допускаются дети от 5 лет в сопровождении родителей.

Где: Приморский пр., 72 / метро «Беговая»

Когда: с понедельника по пятницу – с 14:00 до 20:00; суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00

Сколько: средняя цена – 900 рублей

Фото: vk.com/lasertag78
 

MazaPark в ТРК «Континент»

 

MazaPark хорош тем, что предоставляет сразу несколько видов развлечений, в том числе и лазертаг. 

Оборудование здесь используется чаще, чем в других местах. Но оно в хорошем состоянии. Места много.

Купив билет, в парке можно находиться сколько угодно до закрытия. Дети, школьники и студенты могут воспользоваться скидкой.

Cайт

Где: ул. Бухарестская, 30 / метро «Бухарестская»

Когда: будни – с 11:00 до 06:00, выходные, праздничные дни – с 10:00 до 06:00

Сколько: входной билет – от 450 рублей

Фото: vk.com/mazapark
 

Laser Wars на Коломяжском проспекте

 

Целый полигон, предназначенный для детского лазертага. Площадь – 550 квадратных метров. Помещение отапливается, поэтому играть можно в удобной одежде и в любую погоду.

Прятаться можно за перегородками, декорированными под стены замка, за железными бочками и пирамидами из них.

Сайт

Где: Коломяжский пр, 10 Д / метро «Пионерская»

Когда: по предварительной записи – ежедневно с 09:00 до 22:00

Сколько: средняя цена – 360 рублей

Фото: vk.com/lasertagspb
 

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