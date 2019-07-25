«Шутер в реальности»: топ-5 мест, где можно поиграть в лазертаг в Петербурге

Q-Zar (кузар, квазар, кьюзар, лазерный бой, лазерный пейнтбол) – одна из систем лазертага, придумана около 30 лет назад. Это командная игра, где каждый участник примеряет на себя роль стрелка с лазерным оружием. Локации – самые разные: от неоновых лабиринтов до лесных просторов.
Главная задача – набрать больше всех очков. Они начисляются за захват вражеской базы и за попадания в жилеты, оружие и шлемы соперников, а также отнимаются, если попали в вас.
Когда игрока «подстреливают», он «выводится из строя» на несколько секунд (не может стрелять, его жилет и оружие легко вибрируют, мигают), звучит приятный для стрелявшего звуковой сигнал.
Q-Zar по механике напоминает пейнтбол, однако есть важное различие: оружие стреляет не шариками с краской, а лазерными лучами – боли при попадании нет. Еще после лазертага игроки выходят чистыми, если, конечно, не передвигались по полю по-пластунски. Единственное – во время игры можно хорошенько вспотеть.
Q-Zar в ТРК «Балкания Нова 2»
В ТРК «Балкания Нова 2» аттракцион работает с 2013 года. Аренда здесь двухуровневая. Площадь – 420 квадратных метров. Играть одновременно могут до 18 человек.
Как и в любом другом месте, перед игрой участникам объяснят, что нужно делать, а чего делать нельзя.
Например, во время игры запрещено бегать, висеть на стенах лабиринта, вступать в физический контакт с другими игроками. Инструктора при этом будут следить за ходом боя, что-то подсказывать через громкую связь.
Кстати, в лазертаг можно играть как в компании друзей, так и с незнакомцами (хотя большинство мест работает по записи). Ещё это отличный вариант для семейного отдыха, корпоратива или праздника.
Где: пл. Балканская, 5 Ю / метро «Купчино»
Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00
Сколько: средняя цена – 500 рублей
Фото: qzar.spb.ru
«КиберФокс» в ТРК «Гранд Каньон»
Для аренды космического лазерного боя в ТРК «Гранд Каньон» недалеко от «Проспекта Просвещения» выделено 300 квадратных метров и специальное оборудование, обеспечивающее звуковые и световые спецэффекты.
На территории «КиберФокса» есть зона для отдыха, где можно перевести дыхание после игры, перекусить.
Где: пр. Энгельса, 154 А / метро «Проспект Просвещения»
Когда: с понедельника по пятницу – с 14:00 до 20:00; суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00
Сколько: средняя цена – 240 рублей
Фото: lasertag78.ru
«КиберФокс» в ТРК «ПитерЛэнд»
В ТРК «Питерлэнд» тоже можно поиграть в лазертаг. Площадка крупная – около 1300 квадратных метров. Игровая арена построена в военном стиле. Территория заставлена деревянными укрытиями, сундуками и бочками.
Процесс можно сделать ещё интереснее. Например, если игроки устроят квест с освобождением заложников или разминированием бомбы.
Организаторы предлагают попробовать квест «Бункер» с головоломками и интригующим сюжетом: ваша спецслужба должна проникнуть на засекреченную территорию, раздобыть формулу плазменной энергии и сразиться с живыми мертвецами.
Для трапезы или передышки после боя оборудована зона отдыха. К участию в игре допускаются дети от 5 лет в сопровождении родителей.
Где: Приморский пр., 72 / метро «Беговая»
Когда: с понедельника по пятницу – с 14:00 до 20:00; суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00
Сколько: средняя цена – 900 рублей
Фото: vk.com/lasertag78
MazaPark в ТРК «Континент»
MazaPark хорош тем, что предоставляет сразу несколько видов развлечений, в том числе и лазертаг.
Оборудование здесь используется чаще, чем в других местах. Но оно в хорошем состоянии. Места много.
Купив билет, в парке можно находиться сколько угодно до закрытия. Дети, школьники и студенты могут воспользоваться скидкой.
Где: ул. Бухарестская, 30 / метро «Бухарестская»
Когда: будни – с 11:00 до 06:00, выходные, праздничные дни – с 10:00 до 06:00
Сколько: входной билет – от 450 рублей
Фото: vk.com/mazapark
Laser Wars на Коломяжском проспекте
Целый полигон, предназначенный для детского лазертага. Площадь – 550 квадратных метров. Помещение отапливается, поэтому играть можно в удобной одежде и в любую погоду.
Прятаться можно за перегородками, декорированными под стены замка, за железными бочками и пирамидами из них.
Где: Коломяжский пр, 10 Д / метро «Пионерская»
Когда: по предварительной записи – ежедневно с 09:00 до 22:00
Сколько: средняя цена – 360 рублей