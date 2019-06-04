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Топ-7 мест, где дешевле и уютнее играть в боулинг в Петербурге

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© Фото: «Фламп»

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Собрали лучшие боулинг-клубы Северной столицы. Главные критерии – цена, целостность инвентаря и расположение.

MazaPark

 

MazaPark хорош тем, что предоставляет сразу несколько видов развлечений. Боулинг здесь отличный: много дорожек, нескучное оформление, большой бар и обувь в нормальном состоянии (учитывая поток людей, это похвально).

Купив билет, в парке можно находиться сколько угодно до закрытия. Детям, школьникам и студентам дают скидки.

Сайт

Количество дорожек: 38

Где: ТРК «Континент» (ул. Бухарестская, 30) / метро «Бухарестская»

Когда: будни – с 11:00 до 06:00, выходные, праздничные дни – с 10:00 до 06:00

Фото: vk.com/mazapark
 

«Боулинг парк» в ТРК «Сенная»

 

Если вы оказались в центре город, загляните на верхний этаж ТРК «Сенная». В выходные здесь бывает людно, но это не мешает насладиться игрой.

Декор приятный, все нужные элементы подсвечены. Помимо боулинга, в комплексе есть бильярд.

Почти половина дорожек подойдут и для игры детей.

Сайт

Количество дорожек: 36

Где: ТРК «Сенная» (ул. Ефимова, 3) / метро «Сенная площадь»

Когда: будни – с 11:00 до 06:00, выходные и праздники – 10:00 до 06:00

Фото: Visit Petersburg
 

«Боулинг парк» в ТК «Питер»

 

Второй «Боулинг парк» находится в ТК «Питер». Инвентарь и дизайн заведения – на достойном уровне. Дорожек здесь поменьше, зато цены ниже.

Количество дорожек: 17

Где: ТК «Питер» (ул. Типанова, 21а) / метро «Московская»

Когда: будни – с 11:00 до 06:00, выходные и праздники – 10:00 до 06:00

Фото: vk.com/bowling_sennaya
 

«Русское поле»

 

«Русское поле» – это самая большая площадка для боулинга в Европе. С инвентарем и оформлением здесь все отлично – клуб рассчитан на спортивные соревнования мирового уровня.

Дорожки оснащены поднимающимися бортиками для детской игры. Рядом бар и ресторан. Для школьников и студентов есть тариф со скидкой.

Сайт

Количество дорожек: 52

Где: ТРК «Пулково-3» (Шереметьевская ул., 15) / метро «Московская»

Когда: ежедневно с 11:00 до 06:00

Фото: yandex.ru/maps
 

М-111

 

Здесь всего 8 дорожек – иногда нужно постоять в очереди. Две дорожки подходят и для детей. Работает клуб только по выходным. Ценник выше среднего.

Перед входом расположена большая парковка. Есть кафе.

Сайт

Количество дорожек: 8

Где: бизнес-центр «Н-49» (пр. Непокоренных, 49) / метро «Мужества площадь»

Когда: пятница – с 18:00 до 23:00, суббота – с 12:00 до 23:00, воскресенье – с 12:00 до 18:00

Фото: yandex.ru/maps
 

«Альмак»

 

Хорошие цены, инвентарь и оформление. Европейская кухня и напитки в баре, бесплатная парковка. Есть дисконтные карты и скидки для постоянных посетителей.

Клуб работает круглосуточно.

Сайт

Количество дорожек: 8

Где: (Новолитовская ул., 15а) / метро «Лесная»

Когда: круглосуточно

Фото: «Фламп»
 

«Голден Страйк»

 

В Golden Strike, помимо боулинга, есть бар и ресторан европейской кухни. На нескольких больших экранах показывают спортивные события. Четыре из десяти дорожек предназначены для детей – оборудованы специальными бортиками.

Есть бесплатный Wi-Fi. Оплата боулинга производится поминутно.

Страница во «ВКонтакте»

Количество дорожек: 10

Где: ТРК «Гулливер» (ул. Торфяная дорога, 7а) / метро «Старая Деревня»

Когда: с понедельника по четверг – с 10:00 до 01:00, пятница – с 10:00 до 03:00, суббота – с 11:00 до 03:00, воскресенье – с 11:00 до 02:30

Фото: vk.com/gs4412424
 

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