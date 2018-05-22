Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

В воскресенье, 27 мая, Петербург отметит 315-летие со дня основания. Северная столица, один из самых красивых городов не только России, но и всего мира, был основан Петром I в 1703 году.

Юбилей будут отмечать с размахом. В Петербурге состоится множество развлекательных мероприятий, поэтому каждый петербуржец или гость города сможет выбрать что-нибудь себе по душе.

По случаю праздника в Северной столице метро в ночь на 27 мая будет работать круглосуточно, также пассажиры смогут воспользоваться ночными автобусами и даже троллейбусом. Наземный транспорт будет ходить с 00:00 до 06:00 каждые 30 минут.

25 и 26 мая

Фестиваль песчаных скульптур

Одно из первых мероприятий в честь праздника – Фестиваль песчаных скульптур, темой которого станут «Мировые шедевры». Публика сможет увидеть резной Миланский собор, таинственная пирамида Майя, поражающий своими размерами Колосс Родосский, загадочный египетский сфинкс и изваяния Рамзеса Второго, ставшие символами Египта наравне с пирамидами.

Центральной и самой высокой композицией фестиваля станет Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи в Карелии, собранная без единого гвоздя. Эта скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля песчаных скульптур в Петербурге, и составит десять метров высоту.

Где: Петропавловская крепость

Когда: с 25 мая до 9 сентября

Сколько: взрослый – 350 рублей, детский (дети с пяти лет) – 250 рублей, учащиеся, студенты, пенсионеры – 300 рублей (при наличии подтверждающих документов)

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Фестиваль «Мотостолица»

На Манежной площади состоится второй международный фестиваль «Мотостолица-2018». Он соберет мотоциклистов из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках фестиваля зрители увидят грандиозный парад ретротехники и уникальный аттракцион «Шар смелости». Впервые в этом году пройдут музыкально-танцевальный баттл StreetDance и шоу моторов – RHCcustom-rally «Русская сотка».

Сотни мотоциклов, киловатты живого звука и традиционный световой парад – на фестивале в 2018 году. Не обойдется и без рок-концерта, на котором выступят группы «АлисА», «Чиж & Co» и Louna.

Где: Манежная площадь

Когда: 25 мая с 15:00 до 22:00, 26-27 мая с 12:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Парад ретротранспорта

В субботу, 26 мая, петербуржцы и гости города увидят раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, которые проследуют по Невскому проспекту, а затем будут выставлены на Инженерной улице.

Свою технику представят коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также из Эстонии, Финляндии, Венгрии, Беларуси, Украины. Прямиком из Будапешта в Петербург приедет оригинальный автобус «Икарус-55», выпущенный на легендарном заводе в 1970 году.

Интерес, без сомнения, вызовет инновация своего времени – автобус Setra S6 1962 года выпуска с частично стеклянной крышей. Среди премьер этого года и передвижная ТВ-станция ЛиАЗ-5932 «Магнолия», которая использовалась для трансляции Олимпиады в 1980 году.

Подробную информацию о программе мероприятия можно узнать на официальном сайте.

Фото: retroparade.ru

Фестиваль мороженого

В центре Петербурга состоится традиционный Фестиваль мороженого. Необычные вкусы самого любимого с детства летнего лакомства можно будет попробовать на площади Островского.

От вафельных рожков до домашнего мороженого, приготовленного по особым рецептам, – напротив Александринского театра будут собраны оригинальные вариации на тему летнего лакомства, пестрящие всевозможными цветами и удивляющие необычностью вкусов.

Также для горожан подготовят насыщенную культурно-развлекательную программу с участием артистов и коллективов, работающих в разных сценических жанрах.

Где: площадь Островского

Когда: 26 мая с 11:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Живая инсталляция

В полдень 26 мая у «Шара» на Малой Садовой будет создана уникальная фотозона с декорациями из архитектуры Петербурга, которая позволит всем желающим совершить полет над городом и запечатлеть этот момент на фото. Авторы самых креативных кадров получат подарки.

Где: Малая Садовая улица

Когда: 26 мая в 12:00

Ретро-ралли «Ленинград»

На протяжении двух дней, 26 и 27 мая, в городе пройдет одно из главных событий в мире автомобильного спорта Северной столицы – ретро-ралли «Ленинград». В программе мероприятия – соревновательная часть и экскурсионная программа.

Ралли «Ленинград» станет возможностью не только удачно открыть спортивный сезон, но и совершить незабываемую прогулку по историческому центру Петербурга, следя за сражением исторических моделей автомобилей.

Где: Морская набережная, 9

Когда: 26 мая в 13:00

Фото: rallyleningrad.ru

«Классика на Дворцовой»

Проект «Классика на Дворцовой» был задуман пять лет назад, чтобы подарить Северной столице праздник, который придется ему по вкусу и будет достоин его всемирной славы. Потому весь вечер на Дворцовой площади в исполнении лучших голосов и музыкантов мира будет звучать великая музыка – свободная и торжествующая, испытанная временем и вечно молодая, обладающая удивительным даром снимать с глаз пелену повседневности и открывать незамутненному взгляду истинную красоту вещей, рукотворную красоту великого Петербурга.

В этом году концерт приурочен 315-летию города на Неве. В честь праздника выступят Роберто Аланья и Александра Куржак, Валентина Нафорница, Венера Гимадиева, Оксана Волкова, Павел Колгатин, Алексей Марков, Александр Трофимов, Алексей Тихомиров и симфонический оркестр Михайловского театра.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 26 мая в 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: Instagram / @classicgalaspb

«Поющие мосты»

В ночь с 26 на 27 мая в Северной столице начнется очередной сезон «Поющих мостов». В честь дня города на событие пригласили особенного гостя – потомственного канатоходца Расула Абакарова. Он ровно в полночь пройдет через разведенный Дворцовый мост.

Публика сможет не только увидеть опасный номер, но и насладиться игрой симфонического оркестра. Украсят торжественное мероприятие факелы Ростральных колонн, которые зажгут в честь юбилея Петербурга.

Где: Дворцовый мост

Когда: 26 мая в 23:30

27 мая

Возложение цветов к Медному всаднику

Первым событием Дня города станет традиционная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому. Почтить память основателя Петербурга смогут все желающие.

Где: Сенатская площадь

Когда: 27 мая в 10:00

Фото: Instagram / @filimonoves85

Большой велопарад

Праздник для любителей двухколесного транспорта проведут не только в честь Дня города, но и в рамках единого дня велопарадов в России. Формирование колонн начнется в 10:00 на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. В это время у здания БКЗ «Октябрьский» для участников мероприятия будет организована развлекательная программа.

С Лиговского проспекта колонна повернет на Невский проспект и проследует по всей протяжённости главной магистрали города. Движение по ходу движения колонны будет прекращено. Велосипедисты проедут по свободным от автомобилей проспектам и набережным. Далее после Невского проспекта колонна переедет через Дворцовый мост. Затем велосипедисты проследуют по Университетской набережной, Кадетской линии, набережным Макарова и реки Смоленки, а также по Уральской улице и далее через мост Бетанкура на Петроградскую сторону.

Затем по дороге на Крестовский остров участники Большого Велопарада проедут через Новоладожскую и Пионерскую улицы и пересекут Лазаревский мост через Малую Невку. Крестовский остров колонна проедет через Спортивную улицу, Константиновский проспект и набережную Мартынова, по Северной дороге проследуют мимо стадиона «Зенит-арена». В конце маршрута участники преодолеют Яхтенный мост и традиционно финишируют в Парке 300-летия Петербурга.

Где: старт у БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6

Когда: 27 мая в 10:00

Фото: vk.com/id43570753

Цирковое шествие

В рамках первого Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке» на Невском проспекте устроят шествие цирковых артистов вместе со слонами.

Колонна в 12:00 пройдет от здания цирка, расположенного на набережной реки Фонтанки, 3А, по Невскому проспекту до Михайловской улицы, после чего вернется обратно через площадь Искусств и Инженерную улицу.

Где: центр Петербурга

Когда: 27 мая в 12:00

Бал национальностей

На Стрелке Васильевского острова организуют Бал национальностей, который ежегодно подчеркивает мультикультурность Северной столицы.

В программе праздника будут показательные выступления артистов в национальных костюмах, народные танцы, показ коллекций одежды, декоративно-прикладного искусства, игра на музыкальных инструментах, а также мастер-классы.

Где: Стрелка Васиельевского острова

Когда: 27 мая в 12:00

Фото: Сергей Николаев / dp.ru

Парад барабанщиков

Праздничный парад барабанщиков состоится на Невском проспекте. Колонна стартует на площади Островского и пройдет до канала Грибоедова. Напротив центрального входа в Гостиный двор состоится выступление сводного состава оркестров.

Около тысячи музыкантов одновременно сыграют специально написанную композицию, посвященную 315-летию Петербурга. За ходом акции будут наблюдать представители книги «Рекорды России», которые могут зафиксировать «Самую массовую одновременную игру на ударных инструментах в России».

Где: Невский проспект

Когда: 27 мая в 12:30

День города в Петропавловской крепости

В месте, где началась история Петербурга, состоится масштабный праздничный концерт. Для публики выступят театральные артисты, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Иракли, а также группы Pizza и IOWA.

Где: Петропавловская крепость

Когда: 27 мая в 13:00

Празднование Дня города по традиции завершится красочным салютом в 23:00. Как всегда, фейерверк организуют у стен Петропавловской крепости. Посмотреть на яркие залпы можно будет из разных частей Петербурга, в том числе со Стрелки Васильевского острова или с Дворцовой набережной.