Парад барабанщиков пройдет по Невскому проспекту 27 мая

27 мая 2018 года в 12.30 пройдет праздничный Парад барабанщиков по Невскому проспекту. Колонна стартует на площади Островского и пройдет до канала Грибоедова. Напротив центрального входа в Гостиный двор состоится выступление сводного состава оркестров.

Около тысячи музыкантов одновременно сыграют специально написанную композицию, посвященную 315-летию со Дня основания Петербурга. За ходом акции будут наблюдать представители книги «Рекорды России», которые могут зафиксировать «Самую массовую одновременную игру на ударных инструментах в России».

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Во время выступления сводного оркестра барабанщиков состоится яркий флеш-моб с участием группы IOWA и танцевального коллектива «Эдельвейс». В администрации Петербурга подчеркивают, что по Невскому проспекту пройдут музыканты из 40 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья.

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