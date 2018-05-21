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Песок и клей ПВА: на пляже Петропавловской крепости выросли огромные песчаные скульптуры (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Необычный фестиваль откроет двери для всех посетителей с 25 мая, стоимость билета 350 рублей.

    На пляже Петропавловской крепости выросли огромные песчаные скульптуры. Любой желающий сможет увидеть их с 25 мая по 9 сентября, экспозиция будет закрыта только на время подготовки к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет 23 июня.

    В 2018 году организаторы Фестиваля песчаных скульптур выбрали тему «Мировые шедевры», поэтому зрителей ждут резной Миланский собор, таинственная пирамида Майя, поражающий своими размерами Колосс Родосский, загадочный египетский сфинкс и изваяния Рамзеса Второго, ставшие символами Египта наравне с пирамидами.

    Центральной и самой высокой композицией фестиваля станет Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи в Карелии, собранная без единого гвоздя. Эта скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля песчаных скульптур в Петербурге, и составит десять метров высоту.

    «В 2018 году использовано три тыс. тонн песка. Фигуры возводили 23 скульптора из России, Украины и Польши, все они призеры многих международных фестивалей в США, Голландии, Франции и Японии», – рассказал Александр Грицай, куратор фестиваля.

    По его словам, фигуры делаются по специальное технологии. Вначале берутся много досок фанеры и гвоздей (в этом году их ушло более 250 кг). После этого рабочие делают опалубки, в которые слой за слоем засыпается и утрамбовывается песок. Потом приходят мастера и снимают опалубки, отсекая все лишнее.

    «На подготовку фестиваля ушло целых шесть месяцев. После того, как мы выбрали мировые шедевры, началась самая активная фаза подготовки. Была создана 3D модель всего фестиваля, включая самые мельчайшие подробности экспозиции. Самой большой проблемой стала погода, так как замерзший песок невозможно подготовить к работе. К сожалению, тепло в наш любимый город в этом году не торопилось, поэтому до последнего сохранялась угроза переноса открытия, но апрельское аномальное теплое для Петербурга солнце помогло наверстать упущенное», – отметил Грицай.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    К дождям экспозиция тоже готова, защитить скульптуры от непогоды старались еще на стадии подготовки. Для этого необходимо все качественно затрамбовать, потому что непосредственно для создания объектов используют только песок и обычный клей ПВА.

    Песок в этом году брали прямо с пляжа и просеивали его для скульптур. «Клада в песке, к сожалению, не нашли, зато было очень много мусора, который кое-как уместился в две газели. Увы, но гости пляжа далеко не всегда утруждают себя унести то, что принесли собой на пикник», – добавил куратор фестиваля.

    Где: Петропавловская крепость

    Когда: с 25 мая до 9 сентября

    Сколько: взрослый – 350 рублей, детский (дети с пяти лет) – 250 рублей, учащиеся, студенты, пенсионеры – 300 рублей (при наличии подтверждающих документов)

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