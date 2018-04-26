На Невском проспекте в День города устроят цирковой парад со слонами

В центре Петербурга в День города, 27 мая, пройдет цирковой парад со слонами. О необычном шествии рассказали в пресс-службе цирка Чинизелли.

Колонна в 12:00 пройдет от здания цирка, расположенного на набережной реки Фонтанки, 3А, по Невскому проспекту до Михайловской улице, после чего вернется обратно через площадь Искусств и Инженерную улицу.

Парад приурочен не только ко Дню города, но и к первому Международному фестивалю циркового искусства «На Фонтанке». Шествие станет его завершающим событием.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 мая. В нем будут участвовать более сотни артистов из 17 стран.

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