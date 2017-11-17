Очевидцы: В Петербурге транспортный коллапс из-за приезда Путина

В Петербурге начинается транспортный коллапс из-за приезда президента России Владимира Путина на VI Международный культурный форум. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

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Во-первых, закрыто внутренне кольцо КАД перед съездом на Дачный проспект со стороны Пулковского шоссе. Очевидцы также рассказывают о множестве машин ДПС на ЗСД.

"Кто-то приехал на Культурный форум. Открытие форума в Мариинском театре. Эвакуируют машины на Лермонтовском проспекте, на улице Союза Печатников. Доблестные сотрудники сказали, что будут эвакуировать по всему маршруту", - написала одна из участниц группы.

Ко всему прочему перекрыта правая сторона улицы Декабристов и конец Английского проспекта. "Глухо стоим в пробке на Фонарном, вообще все перекрыто", - пишут автомобилисты и негодуют, что "приехал царь". По словам петербуржцев, у Мариинского театра еще с семи утра дежурят машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Путин 17 ноября будет работать на Культурном форуме в Петербурге. На Новой сцене Мариинского театра глава государства встретится с деятелями российской культуры. Кроме того, запланирована встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Культурный форум открылся в Петербурге днем ранее, 16 ноября. Церемония открытия прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа. С приветственным словом к гостям обратились заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В работе форума официально принимают участие делегации из 79 стран. В 2017 году на форум зарегистрировано 34 тыс. участников.