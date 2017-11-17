Путин 17 ноября будет работать на Культурном форуме в Петербурге

Президент России Владимир Путин 17 ноября будет работать на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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На Новой сцене Мариинского театра глава государства встретится с деятелями российской культуры и проведет совещание по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

Также запланирована встреча с членами попечительского совета Мариинского театра. Будет обсуждаться развитие деятельности театра и его филиалов, подведение итогов Года Стравинского, а также проекты, связанные с празднованием 200-летнего юбилея Мариуса Петипа в 2018 году. Затем Путин примет участие в церемонии открытия культурного форума.

Ко всему прочему сегодня в Северной столице состоится встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях форума. "Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений", - говорится на сайте Кремля.

Культурный форум открылся в Петербурге днем ранее, 16 ноября. Церемония открытия прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа. С приветственным словом к гостям обратились заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В работе форума официально принимают участие делегации из 79 стран. В 2017 году на форум зарегистрировано 34 тыс. участников.