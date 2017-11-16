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В Петербурге открылся Международный культурный форум

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© Фото: gov.spb.ru

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В работе форума официально принимают участие делегации из 79 стран.

В Петербурге утром 16 ноября открылся VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. Церемония открытия прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа, сообщается на официальном сайте Смольного.

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С приветственным словом к гостям обратились заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Культура - это неотъемлемая часть жизни любого человека независимо от страны его проживания, профессии, вероисповедания, образования. Она нужна всем, без нее жизнь невозможна. Поэтому форум – очень значимое событие для Петербурга. С каждым годом к нам приезжает все больше людей из разных стран, чтобы обсудить со своими коллегами новые направления развития мировой культуры», - отметил Полтавченко.

По его словам, Северная столица очень серьезно готовилась к проведению форума, чтобы показать гостям всем самое лучшее, чем может гордиться Петербург и Россия.

«Форум проходит в шестой раз, и в этом году у нас зарегистрировано 34 тыс. участников. И этот форум действительно стал грандиозным, для каждого из нас это стало долгожданным событием. Здесь рождаются многие проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры», - цитирует ТАСС Голодец.

Она добавила, что в работе форума официально принимают участие делегации из 79 стран. Кроме того, в этом году сразу два государства получили статус страны-гостя - это Япония и Казахстан.

Голодец отметила, что форум имеет большое значение для российской и мировой культуры. Она привела статистику посещения музеев России за прошлый год, согласно которой их посетили 123,8 млн человек. «Эта цифра настолько грандиозна, настолько впечатляет», - отметила вице-премьер правительства РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что форум из небольшой конференции, «длившейся два часа в Мариинском театре», превратился в грандиозное событие. «Это уникальное явление. Каждая секция является форумом внутри форума. Это серьезное профессиональные собрание», - сказал Мединский.

На полях форума пройдут 200 мероприятий, ожидается подписание порядка 60 соглашений. При этом ряд журналистов и общественных деятелей не получили аккредитации для работы на форуме, пишет «Фонтанка.ру». Среди них журналисты «Фонтанки.ру», бывший журналист «Ведомостей», сотрудница пресс-службы одного из городских музеев, а также координатор движения «Живой город».

Руководители СПбМКФ отметили, что дело лишь в «технической проблеме», аккредитация задерживается, поэтому здесь не стоит искать политической подоплеки. Глава пресс-службы СПбМКФ Светлана Гуляева добавила, что держит руку на пульсе и «старается, чтобы коллеги из центра аккредитации каждые полтора-два часа предоставляли обновленный статус» бейджей. «Все данные у нас проверяются службами, которые ответственны за проверку», - уточнила Гуляева.

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