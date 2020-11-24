В отношении мужчины, захватившего детей в заложники, возбудили уголовное дело

В Петербурге в отношении 38-летнего гражданина, которому предьявлено обвинение в захвате своих детей в заложники, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу, во вторник, 24 ноября, следователями было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Напомним, обвиняемый заперся в квартире с детьми после конфликта с супругой. Мужчина отказывался выпускать детей и требовал встречи с женой. Спустя несколько часов он вышел из дома и добровольно сдался сотрудникам полиции. Сообщается, что дети не пострадали, в настоящее время они находятся в больнице на обследовании.