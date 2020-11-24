Мужчина, организовавший захват детей в Колпино, сдался полиции

38-летний мужчина, захвативший шестерых детей в заложники в квартире, расположенной на Пролетарской улице, вышел из здания и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина самостоятельно открыл дверь и покинул квартиру. Со стороны сотрудников правоохранительных органов не была применена сила.

Напомним, днем 24 ноября, мужчина захватил детей после ссоры со своей супругой. Женщина обратилась в полицию. Сообщается, что мужчина состоял на учете психоневрологическом диспансере.

Никто из шестерых детей не пострадал физически. На место захвата прибыли психологи, а также глава администрации района. Специалисты на протяжении более 4 часов предпринимали все возможные меры с целью освобождения детей и предотвращения трагедии.