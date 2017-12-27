Открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик" директор назвал себя жертвой рейдерского захвата

Бывший совладелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший стрельбу, заявил, что стал жертвой рейдерского захвата, передает Business.FM.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону», – заявил Аверьянов.

Он признался, что застрелил одного человека. «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», – сказал Аверьянов.

Официальный представитель ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов опроверг информацию о заложниках на фабрике, передает «Интерфакс». Сейчас на месте событий находятся более 10 полицейских автомобилей, автозак, машины Следственного комитета. Сотрудники полиции перенаправляют автомобили, намеревавшиеся повернуть на Иловайскую улицу.