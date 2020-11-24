У детей, пробывших в заложниках более 4 часов, обнаружили ссадины и признаки ОРВИ

24 ноября в Колпинском районе мужчина в течение нескольких часов держал детей в заложниках в квартире после конфликта с супругой. После мужчина вышел из дома и добровольно сдался сотрудникам полиции.

Шестеро детей были доставлены в медицинское учреждение для прохождения обследования. По информации, которая была предоставлена в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, у детей присутствуют признаки ОРВИ. Они будут отправлены на дополнительное обследование. У четырех мальчиков обнаружены ссадины, на данный момент они находятся в отделении Детской городской больницы номер 22.

Напомним, мужчина держал детей в квартире около 4 часов.