Дети-заложники в Колпино. Что известно на данный момент

Шестеро детей, которые 24 ноября попали в заложники к собственному отцу (для некоторых - отчим), находятся в двух городских больницах. Об этом, как пишет REGNUM, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Старшие мальчики (15 и 9 лет) находятся в горбольнице им. Филатова. Оба ребенка с температурой, у одного - травма головы и ссадины. Еще четыре мальчика помладше (10, 6, 4 и 3 лет) - в больнице №22. Их здоровье беспокойства не вызывает, отметила Митянина, пояснив, однако, что у детей низкий гемоглобин, анемическое состояние из-за истощения. По словам омбудсмена, детей плохо кормили, а дома были антисанитарные условия, что вызвало проблемы с пищеварением.

На сегодня неизвестно местонахождение матери пострадавших. Она не выходит на связь после допроса в полиции, который прошел накануне. Отдавать детей ей не спешат, хотя в больницу навестить пустить готовы, указала Митянина. Смогут ли дети жить с матерью, определит психологическая экспертиза, а также анализ соцстатуса женщины, которые проведут органы соцзащиты и опеки.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", около 12 ч. 24 ноября пьяный 38-летний Денис Б., который выгнал из дома жену (по словам соседей, еще 22 ноября), заперся с шестью детьми (от 3 до 15 лет) в квартире в Колпино (дом №73 по Пролетарской улице) и долгое время отказывался их выпускать. О произошедшем в полицию сообщила супруга.

Мужчина на протяжении нескольких часов вел себя неадекватно, что засвидетельствовали соседи. Он даже вывесил одного из несовершеннолетних из окна и тряс мальчика за голову. Спецназовцы уже готовились штурмовать здание, но, к счастью, около 16:40 мужчина сам сдался полиции и его вывели из дома. Освободить детей удалось после уговоров прокурора Колпинского района Игоря Ивкина.

Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого.

Накануне, до пропажи, мать детей Ольга Б. рассказала телеканалу «78» о намерении увезти детей в Архангельскую область и оставить мужа. На севере у нее есть родственники, а в Петербург они переехали с семьей только два года назад по желанию супруга.

По ее словам, дети не горят желанием ехать в Архангельскую область, однако "другого выхода нет", так как ее муж - тиран. Она уточнила, что пить Денис Б. начал месяц назад, когда потерял работу, а позже начались приступы ревности. Из дома он ее выгнал как раз из-за очередных обвинений в измене, выпив алкоголя и антидепрессантов.

СМИ сообщали, что мужчина находится на учете в ПНД.