  • 25 Ноябрь 2020
USD 26.11.2020 75.4727 -0.3419
USD ММВБ 16:29 75.7132  
EUR 26.11.2020 89.8880 -0.0054
EUR ММВБ 16:29 90.0063  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Дети-заложники в Колпино. Что известно на данный момент

Автор:


© Фото: ВКонтакте

Темы дня

У детей диагностировали крайнюю степень истощения.

Шестеро детей, которые 24 ноября попали в заложники к собственному отцу (для некоторых - отчим), находятся в двух городских больницах. Об этом, как пишет REGNUM, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Старшие мальчики (15 и 9 лет) находятся в горбольнице им. Филатова. Оба ребенка с температурой, у одного - травма головы и ссадины. Еще четыре мальчика помладше (10, 6, 4 и 3 лет) - в больнице №22. Их здоровье беспокойства не вызывает, отметила Митянина, пояснив, однако, что у детей низкий гемоглобин, анемическое состояние из-за истощения. По словам омбудсмена, детей плохо кормили, а дома были антисанитарные условия, что вызвало проблемы с пищеварением.

На сегодня неизвестно местонахождение матери пострадавших. Она не выходит на связь после допроса в полиции, который прошел накануне. Отдавать детей ей не спешат, хотя в больницу навестить пустить готовы, указала Митянина. Смогут ли дети жить с матерью, определит психологическая экспертиза, а также анализ соцстатуса женщины, которые проведут органы соцзащиты и опеки.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", около 12 ч. 24 ноября пьяный 38-летний Денис Б., который выгнал из дома жену (по словам соседей, еще 22 ноября), заперся с шестью детьми (от 3 до 15 лет) в квартире в Колпино (дом №73 по Пролетарской улице) и долгое время отказывался их выпускать. О произошедшем в полицию сообщила супруга.

Мужчина на протяжении нескольких часов вел себя неадекватно, что засвидетельствовали соседи. Он даже вывесил одного из несовершеннолетних из окна и тряс мальчика за голову. Спецназовцы уже готовились штурмовать здание, но, к счастью, около 16:40 мужчина сам сдался полиции и его вывели из дома. Освободить детей удалось после уговоров прокурора Колпинского района Игоря Ивкина.

Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого.

Накануне, до пропажи, мать детей Ольга Б. рассказала телеканалу «78» о намерении увезти детей в Архангельскую область и оставить мужа. На севере у нее есть родственники, а в Петербург они переехали с семьей только два года назад по желанию супруга.

По ее словам, дети не горят желанием ехать в Архангельскую область, однако "другого выхода нет", так как ее муж - тиран. Она уточнила, что пить Денис Б. начал месяц назад, когда потерял работу, а позже начались приступы ревности. Из дома он ее выгнал как раз из-за очередных обвинений в измене, выпив алкоголя и антидепрессантов.

СМИ сообщали, что мужчина находится на учете в ПНД.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram