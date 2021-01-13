В Петербурге задержали главу ОПГ

Петербургские правоохранители задержали Александра Анохина - главаря организованной преступной группы, которая занималась разбоями и вымогательством. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

У задержанного провели обыск. Были изъяты документы. Пока решается вопрос об аресте.

По данным ФСБ, Анохин возглавлял группировку, которая, помимо вымогательств, причастна к совершению разбойных нападений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце декабря нашем городе задержали мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни.