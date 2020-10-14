Этническая ОПГ задержана за огранизацию незаконной миграции

С помощью злоумышленников более 500 иностранцев незаконно остались в России. 12 октября полицией были задержаны 7 участников этнической ОПГ, которую подозревали в мошенничестве и организации незаконной миграции. Задержанные – уроженцы стран Средней Азии возрастом от 28 до 66 лет.

Злоумышленники осуществляли продажу мигрантам поддельных документов, в которых находились заведомо ложные сведения о месте работы и прибывания. Кроме того, ОПГ организовывала фиктивные браки между иностранцами и россиянами.

В отношении организаторов было возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в местах проживания подозреваемых. Полицией были изъяты документы, техника, печати, бланки, а также 1 миллион рублей в иностранной валюте.