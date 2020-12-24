В Петербурге задержан мужчина после попытки продать девушку в рабство

В Петербурге задержали мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, задержанный раньше жил в Дагестане, затем учился в Турции в частном исламском учебном заведении, где преподавали радикальные взгляды.

Мужчина оказался в РФ, выполняя задание одного из наставников школы - найти мусульманскую девушку, чтобы обманом вывезти ее в Египет и передать радикальным исламистам.

Преуспев в части знакомства, мужчина убедил девушку, живущую в Петербурге, сбежать из дома и отправиться с ним на учебу в Египет. На програнконтроле в Пулково мужчину задержали.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.