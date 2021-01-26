В Петербурге задержали 5 участников азиатской ОПГ

Задержанные граждане КНР подозреваются в похищении людей и разбое. Примечательно, что все участники ОПГ окончили петербургские вузы. а один из них даже числится в Балтийской коллегии адвокатов. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«В дальнейшем выяснилось, что задержанные входят в этническую группу из порядка 20 человек, которые могут быть причастны к серии противоправных действий на территории нашего города», - говорят в МВД.

Участники ОПГ создали закрытый клуб для граждан из КНР, который расположился на улице Кораблестроителей. Там они помогали соотечественникам, а также удерживали граждан и избивали их. Кроме того, в клубе устраивали азартные игры и оказывали интимные услуги.