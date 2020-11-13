Стало известно, чем заболела сотня детей из школы в Кронштадте

Дети, у которых обнаружили отравление в кронштадтской школе, заболели норовирусным гастроэнтеритом. Об этом сообщает "Mash на Мойке" со ссылкой на экспертизу Роспотребнадзора.

В настоящее время больны 135 детей и пять взрослых, включая учителей. Все они ели в школе №422 в Кронштадте.

Отмечается, что для школ это заболевание редкость. Оно передается через еду: через плохо помытые овощи или неправильную работу с молочной продукцией.

Еду в школу поставляла фирма "Профпит". Она отстранена от работы. В фирме выявили технические и санитарные нарушения.

Расследованием инцидента занимаются следователи СКР.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", по итогам проверки следственными органами Кронштадтского района возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, ч. 1 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).