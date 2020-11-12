Более 100 школьников, отравившихся в Крондштадте, получили помощь врачей

Медицинскими работниками была оказана помощь ученикам школы №422 в Кронштадте, которые отравились кишечной инфекцией. Данная информация была предоставлена прокуратурой Петербурга.

Сообщается, что практически все школьники лечатся дома, только 2 человека госпитализировали в больницу.

Напомним, о произошедшем стало известно от родителей школьников. Информация об отравлении была опубликована ими в группе «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте». Данное сообщение привлекло внимание служб, которыми в дальнейшем была проведена проверка в учебном заведении. В результате проверки было установлено, что причина отравления – кишечная инфекция. Сообщается, что больше всего отравившихся детей учатся в 2-5 классах.