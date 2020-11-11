Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников в Кронштадте

Прокуратура Санкт-Петербурга организует проверку информации об отравлении детей в одной из районных школ Кронштадта. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

К проверке, организуемой прокуратурой, будут привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при нахождении детей в школе и организации их питания.

Ранее сообщалось, что в школе №422 Кронштадтского района несколько детей заразились ротавирусной инфекцией. Они были госпитализированы. Пострадали как старшеклассники, так и ученики младших классов.