Отравление школьников в Кронштадте: прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура Кронштадтского района проверила информацию о массовом отравлении учеников в школе №422. Ранее сообщалось, что несколько учеников школы были госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию. В проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора.

Проверка помогла установить, что ученики школы пострадали от пищевой инфекции. Питание детей в школе организовывало ООО "ТД "Профпит".

По итогам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 1 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).