Петербургские СМИ попали под давление из-за сообщений о проблемах со школьным питанием

В ноябре десятки электронных СМИ в Санкт-Петербурге подверглись давлению со стороны некоторых коммерческих компаний, зарабатывающих на школьниках. В распоряжении редакции "Санкт-Петербург.ру" имеется копия письма со списком СМИ, которым угрожает судебной расправой "Фирма Флоридан".

После серии острых публикаций о том, как и чем кормят школьников, редакция "Санкт-Петербург.ру" также получила 4 письма-претензии от компании АО "Фирма "Флоридан", которая занимается обеспечением социального питания в Санкт-Петербруге в результате выигранных государственных контрактов. В своих письмах представители фирмы требовали удалить материалы, в которых упоминалось название компании "Флоридан" в контексте проблем на рынке школьного питания.

В случае отказа редакции удалить публикации угрожают подать в суд.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" не имеет штатного юриста и не может себе позволить существенных дополнительных расходов на адвокатов, поэтому незамедлительно после получения претензий удалила указанные материалы.

После удаления публикаций представитель АО "Фирма Флоридан" сообщил, что уточнил у руководства: претензий к редакции "Санкт-Петербург" компания более не имеет.

Мы искренне считаем, что юридическое давление на СМИ и угрозы судебного преследования без прописанного в законе о СМИ механизма решения спорных ситуаций нарушают принципы свободы слова в Петербурге. Наша редакция не может смотреть равнодушно на ситуацию с детским питанием в городе, поэтому приняла решение начать изучение всех публикаций и упоминаний о фирме "Флоридан", которая, как следует из открытых источников, получила почти 6 млрд руб. выручки за последние несколько лет. Напомним, что деньги на социальное питание детей в учебных учреждениях выделяются из городского бюджета, то есть по сути благодаря налогам, которые мы с вами платим государству.

Для начала мы хотим сообщить читателям, что не понравилось АО "Фирма "Флоридан". Приводим цитаты из писем, полученных от представителя компании:

«В одной из школ Приморского района детей кормили почти пустым супом. Ролик с "Крестьянским супом с говядиной", который налили на обед ученику школы №44, выложила в сеть его мама. Комментируя запечатленный сыном бульон, женщина возмутилась, что назвать этот суп можно только "крепостным без говядины».

«Как писал "Санкт-Петербург.ру", проблему еды в учебных заведениях обсуждают с начала учебного года. В октябре в одной из школ заподозрили массовое отравление. Одной из неблагонадежных фирм-поставщиков школьного питания стала "Флоридан".

Последний крупный скандал с отравлением произошел в школе Кронштадта. Более ста детей там заболели норовирусным гастроэнтеритом. Подозревают, что виной тому стало питание в школе».

«В школе №15 на Васильевском острове подозревают массовое отравление. Проверять учебное заведение отправилась заведующая детским поликлиническим отделением №1, пишет «Фонтанка». Поставками продуктов в школу занимается фирма «Флоридан». «Данная компания не в первый раз оказывается в поле внимания петербургских СМИ… 30 сентября родители 11-й гимназии Василеостровского района пожаловались на плохое питание в заведении – там едой занимается та же компания».

«Несмотря на суммы контрактов, родители жалуются на некачественное питание от «Фирмы Флоридан».

Редакция «Санкт-Петербург.ру» не является контролирующей организацией, которая может однозначно утверждать, соответствуют ли эти высказывания действительности, однако раз руководство "Фирмы "Флоридан" так настоятельно требует от петербургских СМИ удалять материалы, рассказывающие о проблемах с питанием в школах, то наш опыт многолетний опыт журналисткой работы подсказывает, что им есть, что скрывать.

Уважаемые читатели, если вы работаете или работали в "Фирме "Флоридан" или ваши дети столкнулись с некачественным питанием, пожалуйста, присылайте всю информацию нам на почту - redaktor@spbnews.ru.