  • 8 Декабрь 2020
USD 09.12.2020 73.6618 -0.5888
USD ММВБ 15:30 73.3487  
EUR 09.12.2020 89.2044 -0.7651
EUR ММВБ 15:30 88.8887  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургские СМИ попали под давление из-за сообщений о проблемах со школьным питанием

Автор:


© Фото: ВКонтакте

Темы дня

Давление оказывают коммерческие организации.

В ноябре десятки электронных СМИ в Санкт-Петербурге подверглись давлению со стороны некоторых коммерческих компаний, зарабатывающих на школьниках. В распоряжении редакции "Санкт-Петербург.ру" имеется копия письма со списком СМИ, которым угрожает судебной расправой "Фирма Флоридан".

После серии острых публикаций о том, как и чем кормят школьников, редакция "Санкт-Петербург.ру" также получила 4 письма-претензии от компании АО "Фирма "Флоридан", которая занимается обеспечением социального питания в Санкт-Петербруге в результате выигранных государственных контрактов. В своих письмах представители фирмы требовали удалить материалы, в которых упоминалось название компании "Флоридан" в контексте проблем на рынке школьного питания.

В случае отказа редакции удалить публикации угрожают подать в суд.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" не имеет штатного юриста и не может себе позволить существенных дополнительных расходов на адвокатов, поэтому незамедлительно после получения претензий удалила указанные материалы.

После удаления публикаций представитель АО "Фирма Флоридан" сообщил, что уточнил у руководства: претензий к редакции "Санкт-Петербург" компания более не имеет.

Мы искренне считаем, что юридическое давление на СМИ и угрозы судебного преследования без прописанного в законе о СМИ механизма решения спорных ситуаций нарушают принципы свободы слова в Петербурге. Наша редакция не может смотреть равнодушно на ситуацию с детским питанием в городе, поэтому приняла решение начать изучение всех публикаций и упоминаний о фирме "Флоридан", которая, как следует из открытых источников, получила почти 6 млрд руб. выручки за последние несколько лет. Напомним, что деньги на социальное питание детей в учебных учреждениях выделяются из городского бюджета, то есть по сути благодаря налогам, которые мы с вами платим государству.

Для начала мы хотим сообщить читателям, что не понравилось АО "Фирма "Флоридан". Приводим цитаты из писем, полученных от представителя компании:

«В одной из школ Приморского района детей кормили почти пустым супом. Ролик с "Крестьянским супом с говядиной", который налили на обед ученику школы №44, выложила в сеть его мама. Комментируя запечатленный сыном бульон, женщина возмутилась, что назвать этот суп можно только "крепостным без говядины».

«Как писал "Санкт-Петербург.ру", проблему еды в учебных заведениях обсуждают с начала учебного года. В октябре в одной из школ заподозрили массовое отравление. Одной из неблагонадежных фирм-поставщиков школьного питания стала "Флоридан".

Последний крупный скандал с отравлением произошел в школе Кронштадта. Более ста детей там заболели норовирусным гастроэнтеритом. Подозревают, что виной тому стало питание в школе».

«В школе №15 на Васильевском острове подозревают массовое отравление. Проверять учебное заведение отправилась заведующая детским поликлиническим отделением №1, пишет «Фонтанка». Поставками продуктов в школу занимается фирма «Флоридан». «Данная компания не в первый раз оказывается в поле внимания петербургских СМИ… 30 сентября родители 11-й гимназии Василеостровского района пожаловались на плохое питание в заведении – там едой занимается та же компания».

«Несмотря на суммы контрактов, родители жалуются на некачественное питание от «Фирмы Флоридан».

Редакция «Санкт-Петербург.ру» не является контролирующей организацией, которая может однозначно утверждать, соответствуют ли эти высказывания действительности, однако раз руководство "Фирмы "Флоридан" так настоятельно требует от петербургских СМИ удалять материалы, рассказывающие о проблемах с питанием в школах, то наш опыт многолетний опыт журналисткой работы подсказывает, что им есть, что скрывать.

Уважаемые читатели, если вы работаете или работали в "Фирме "Флоридан" или ваши дети столкнулись с некачественным питанием, пожалуйста, присылайте всю информацию нам на почту - redaktor@spbnews.ru.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram