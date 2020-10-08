В школе на Васильевском острове подозревают массовое отравление

В школе №15 на Васильевском острове подозревают массовое отравление. Проверять учебное заведение отправилась заведующая детским поликлиническим отделением №1, пишет «Фонтанка».

На плохое самочувствие детей пожаловались родители. По словам родителей, у некоторых детей поднялась температура и появились симптомы отравления: тошнота, рвота и расстройство желудка. Официального диагноза пока нет.

Одна из мам сообщила, что в родительском чате в отравлении винят школьное питание, планируя написать жалобу в администрацию и в прокуратуру.

Поставками продуктов в школу занимается фирма "Флоридан".

Данная компания не в первый раз оказывается в поле внимания петербургских СМИ. В середине сентября арбитраж признал недействительными госконтракты на поставки питания в двух школах и детском саду Василеостровского района, которые были выиграны АО "Фирма Флоридан" с нарушениями установленных законами процедур.

А 30 сентября родители 11-й гимназии Василеостровского района пожаловались на плохое питание в заведении - там едой занимается та же компания. Редакция "Санкт-Петербург.ру" после получения жалоб направила запрос о ненадлежащем школьном питании на электронную почту компании "Флоридан". Ответа мы не получили.